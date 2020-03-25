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Рецепт класичної домашньої м'ясної солянки

3 год

8 порцій

65 ккал

0 / 5
М'ясна солянка – рецепт класичний в домашніх умовах

Як приготувати смачну солянку вдома/Смачно24

Домашня м'ясна солянка — дуже смачна перша страва, ситна й ароматна водночас. Не слід додавати до солянки зайві спеції — копченості створять неперевершену гаму смаку і без добавок. Гайда готувати справжню м’ясну солянку разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для солянки

  • Бекон

    100 г

  • Шинка

    150 г

  • Яловичина

    250 г

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Лаврові листки

    2-3 шт.

  • Лимон

    за смаком

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Морква

    1 шт.

  • Оливки

    за смаком

  • Свинина

    250 г

  • Сметана

    за смаком

  • Квашений огірок

    5 шт.

  • Сосиска

    3 шт.

  • Томатна паста

    1 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте свинину та яловичину. У велику каструлю налийте 2 літри води та покладіть м’ясо. Як тільки вода закипить та з’явиться піна, злийте її з водою та налийте чисту, продовжуйте варити бульйон. Покладіть в каструлю почищену моркву та одну цибулину.

2

Варіть м’ясний бульйон 1,5-2 години при дуже слабкому кипінні. 

3

Поріжте бекон кубиками та підсмажте на сухій сковорідці до золотистої скоринки. Жир, що залишиться після обсмажування не виливайте. Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кубиками та підсмажте на ньому до золотистої скоринки. Наріжте квашені огірки кубиками та додайте до цибулі – обсмажуйте кілька хвилин.

4

Додайте до овочів томатну пасту, 150 мл бульйону з каструлі, накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте овочі 10 хвилин.

5

З м’ясного бульйону вийміть цибулю та моркву –  вони в м'ясній солянці не використовуються. Дістаньте відварене м’ясо з бульйону, охолодіть та наріжте шматочками. Наріжте очищену від плівки сосиски та шинку соломкою.

6

Влийте овочеву засмажку до бульйону, перемішайте та варіть 8-10 хвилин. Додайте меленого чорного перцю та ще раз перемішайте. Солити солянку не потрібно.

7

Додайте в бульйону нарізане шматочками м'ясо, бекон, шинку та сосиски. Доведіть солянку до кипіння, проваріть ще 4-5 хвилин  та зніміть з вогню.

8

Візьміть 2-3 лаврових листки та додайте в солянку, перемішайте та накрийте кришкою. Готова страва повинна настоятись 20-30 хвилин, вийміть з неї лаврові листки та за смаком додайте лимон скибочками, оливки або каперси. Розлийте солянку по тарілках, посипте свіжою нарізаною зеленню та подавайте до столу зі сметаною. Смачного!

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