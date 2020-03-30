1

Ретельно помийте гриби, зніміть шкірку та поріжте на невеликі шматочки. Розігрійте сковорідку з олією і підсмажте гриби до золотистої скоринки. Перекладіть гриби у велику каструлю.

2

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте кубиком. Моркву почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці. Обсмажте овочі на сковорідці та додайте спеції, томатну пасту, борошно і долийте трішки води – перемішайте. Тушкуйте овочі 5-6 хвилин та перекладіть в каструлю до грибів.

3

Наріжте огірки кубиком та додайте до овочів. Маслини наріжте кільцями та додайте в каструлю, перемішайте всі інгредієнти, залийте овочі окропом. Додайте в суп лавровий лист, спеції і варіть солянку на малому вогні 30 хвилин.

4

Перед подачею на стіл посипте готову солянку нарізаною зеленню і покладіть скибочку лимону. Смачного!