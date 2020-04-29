Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт
40 хв
3 порції
151 ккал
Якщо ви полюбляєте сир, але не хочете нічого солодкого, тоді вам безсумнівно сподобається наш рецепт.
Інгредієнти
Для сирників
-
Домашній сир
500 г
-
Картопля
1 шт.
-
Олія соняшникова
1 за смаком
-
Борошно пшеничне
1 ст. л.
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Варену картоплю натріть на тертці.
2
У глибокій мисці змішайте сир, картоплю, яйця, борошно та сіль.
3
Смажте сирники на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки. За бажанням, їх можна запекти також в духовці.
Поради щодо приготування
Найкраще солоні сирники смакують зі сметаною, часником та зеленню.
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