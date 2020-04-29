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Смачно 24 Десерти Сирники Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

40 хв

3 порції

151 ккал

0 / 5

Якщо ви полюбляєте сир, але не хочете нічого солодкого, тоді вам безсумнівно сподобається наш рецепт. 

Інгредієнти

Для сирників

  • Домашній сир

    500 г

  • Картопля

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    1 за смаком

  • Борошно пшеничне

    1 ст. л.

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Варену картоплю натріть на тертці. 

2

У глибокій мисці змішайте сир, картоплю, яйця, борошно та сіль.

3

Смажте сирники на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки. За бажанням, їх можна запекти також в духовці. 

Поради щодо приготування

Найкраще солоні сирники смакують зі сметаною, часником та зеленню.

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