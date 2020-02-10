24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Соуси Класичні соуси Тонкощі приготування соусу Цезар: простий рецепт

Тонкощі приготування соусу Цезар: простий рецепт

20 хв

4 порції

665 ккал

Класичний рецепт соусу для салату “Цезар”/Смачно24

Приготуйте один із найсмачніших соусів разом зі Смачно 24. Так, ви не помилились, сьогодні ми підготували для вас рецепт надзвичайно смачного соусу, який є головним у салаті “Цезар”. Класична рецептура соусу складається із філе анчоусів у маслі, сиру Пармезан та пікантного англійського вустерського соусу. Ці інгредієнти у соусі “Цезар” аж ніяк не можна замінити на якийсь інший інгредієнт. Ви втратите оригінальний смак соусу та навіть можете зіпсувати страву. Не аби яку роль відіграє у соусі і якісна оливкова олія – не радимо економити на продуктах.

Інгредієнти

для соусу

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яйця, адже у рецепті соусу ми будемо використовувати сирі жовтки. Відділіть білок від жовтка в окремих посудинах. Для подальшого процесу приготування, візьміть глибоку салатницю, в ній ми будемо готувати соус. Помістіть в салатницю жовтки та кілька секунд збивайте їх ручним вінчиком. Додавайте до жовтків оливкову олію по кілька капель та продовжуйте активно та ретельно збивати суміш вінчиком. Збивайте масу поки не додасте в жовтки всю оливкову олію та емульсія не загусне. Ви приготували основу для домашнього майонезу.

2

Додаємо в миску до заготовки для соусу, філе анчоуса, вустерський соус, лимонний сік, тертий на дрібній терці сир Пармезан та невеличкий зубчик часнику. За допомогою блендера збийте всі інгредієнти в гладку та однорідну масу 2-3 хвилини. Якщо ви полюбляєте відчувати у соусі невеличкі шматочки сиру чи анчоусів, тоді збивайте масу менше відведеного часу.

3

Соус для салату “Цезар” можна зберігати в холодильнику, щільно закривши його кришкою не більше 3 днів. Найкраще, використати заправку для салату одразу, як тільки ви його приготували. Смачного!

Поради щодо приготування

Всі продукти для приготування соусу “Цезар” повинні бути кімнатної температури.

Класичні соуси Соуси

Схожі рецепти

Рецепт класичного соусу Бешамель Покроковий рецепт французького базового соусу Бешамель

30 хв

3 порції

Французька
Як приготувати сирний соус: покрокова інструкція Легкий рецепт приготування сирного соусу для макаронів

25 хв

4 порції

Соуси до пасти
М'ясний соус Болоньєз: покроковий рецепт Готуємо соус Болоньєз з покроковою інструкцією

45 хв

4 порції

Соуси до пасти
Італійський соус Песто: простий рецепт Песто – це традиційний італійський соус, який готується з зеленого базиліку і кедрових горіхів.

45 хв

6 порцій

Італійська

Новини кулінарії

Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Шеф-кухарі
Поль Бокюз: друга річниця смерті відомого шеф-кухара
Шеф-кухарі
50 найкращих ресторанів світу: список
Шеф-кухарі
Ектору Хіменесу-Браво 48: біографія шеф-кухара
Ектор Хіменес-Браво
Le Cordon Bleu 125 років: що відомо про кулінарну школу
Le Cordon Bleu

Останні рецепти

Як приготувати дріжджове тісто на пиріжки: рецепт Швидке дріжджове тісто для пиріжків з покроковою інструкцією приготування

2 год

Тісто
Як приготувати смачні оладки на кефірі: рецепт Рецепт оладок на кефірі для сніданку

25 хв

2 порції

Оладки
Рецепт домашнього розсольника: швидко та смачно Покрокове приготування домашнього розсольнику: легкий рецепт першої страви

2 год

6 порцій

Перші страви