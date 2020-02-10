Тонкощі приготування соусу Цезар: простий рецепт
20 хв
4 порції
665 ккал
Класичний рецепт соусу для салату “Цезар”/Смачно24
Приготуйте один із найсмачніших соусів разом зі Смачно 24. Так, ви не помилились, сьогодні ми підготували для вас рецепт надзвичайно смачного соусу, який є головним у салаті “Цезар”. Класична рецептура соусу складається із філе анчоусів у маслі, сиру Пармезан та пікантного англійського вустерського соусу. Ці інгредієнти у соусі “Цезар” аж ніяк не можна замінити на якийсь інший інгредієнт. Ви втратите оригінальний смак соусу та навіть можете зіпсувати страву. Не аби яку роль відіграє у соусі і якісна оливкова олія – не радимо економити на продуктах.
Інгредієнти
-
Вустерський соус
1 ч. л.
-
Лимонний сік
1 ч. л.
-
Оливкова олія
130 мл
-
Цукор
1 дрібка
-
Сіль
1 дрібка
-
Сир Пармезан
30 г
-
Філе консервованих анчоусів
2 шт.
-
Часник
1 зубчик
-
Яєчний жовток
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте яйця, адже у рецепті соусу ми будемо використовувати сирі жовтки. Відділіть білок від жовтка в окремих посудинах. Для подальшого процесу приготування, візьміть глибоку салатницю, в ній ми будемо готувати соус. Помістіть в салатницю жовтки та кілька секунд збивайте їх ручним вінчиком. Додавайте до жовтків оливкову олію по кілька капель та продовжуйте активно та ретельно збивати суміш вінчиком. Збивайте масу поки не додасте в жовтки всю оливкову олію та емульсія не загусне. Ви приготували основу для домашнього майонезу.
2
Додаємо в миску до заготовки для соусу, філе анчоуса, вустерський соус, лимонний сік, тертий на дрібній терці сир Пармезан та невеличкий зубчик часнику. За допомогою блендера збийте всі інгредієнти в гладку та однорідну масу 2-3 хвилини. Якщо ви полюбляєте відчувати у соусі невеличкі шматочки сиру чи анчоусів, тоді збивайте масу менше відведеного часу.
3
Соус для салату “Цезар” можна зберігати в холодильнику, щільно закривши його кришкою не більше 3 днів. Найкраще, використати заправку для салату одразу, як тільки ви його приготували. Смачного!
Поради щодо приготування
Всі продукти для приготування соусу “Цезар” повинні бути кімнатної температури.
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