Спагеті карбонара: рецепт від Євгена Клопотенко
20 хв
4 порції
346 ккал
Домашній рецепт спагеті карбонара від Євгена Клопотенка/Смачно24
Існує безліч різних варіантів приготування спагеті карбонара. Смачно24 підготував рецепт, який готує вдома Євген Клопотенко. Спагеті дуже просто приготувати, а ще це дуже швидко і недорого. Якщо ви ще не готували цю страву, радимо швидко бігти на кухню і через 20 хвилин вечеряти смачною стравою.
Інгредієнти
-
Шинка
150 г
-
Цибуля ріпчаста
50 г
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Петрушка (зелень)
20 г
-
Вершки 33%
50 мл
-
Сіль
за смаком
-
Спагеті
250 г
-
Сир Пармезан
50 г
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Почистіть цибулю та поріжте маленьким кубиком, бекон – середнім. На розігріту сковорідку викладіть бекон та цибулю та смажте до рум’яної скоринки. Зніміть з вогню та дайте охолонути.
2
Коли засмажка трохи охолола, додайте вершки та тертий, на дрібній тертці, пармезан. Окремо розбийте яйця, перемішайте та вилийте в сковорідку. Добре перемішайте, щоб суміш вийшла однорідна.
3
В середню каструлю налийте 1 літр води та поставте на середній вогонь. Коли вода закипить, посоліть воду та покладіть туди спагеті. Варіть до готовності, періодично помішуючи – орієнтовно 7 хвилин. Вилийте спагеті в друшляк і відразу на сковорідку з соусом. Добре перемішайте, соус повинен стати густим під дією жару від макаронів.
4
Додайте сіль та перець за смаком. За бажанням додати листя петрушки та тертий пармезан.
Поради щодо приготування
Щоб паста була більш соковитою, налийте трохи води, в якій варилися макарони, на сковорідку з соусом – достатньо 1-2 ст. л.
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