1

Почистіть цибулю та поріжте маленьким кубиком, бекон – середнім. На розігріту сковорідку викладіть бекон та цибулю та смажте до рум’яної скоринки. Зніміть з вогню та дайте охолонути.

2

Коли засмажка трохи охолола, додайте вершки та тертий, на дрібній тертці, пармезан. Окремо розбийте яйця, перемішайте та вилийте в сковорідку. Добре перемішайте, щоб суміш вийшла однорідна.

3

В середню каструлю налийте 1 літр води та поставте на середній вогонь. Коли вода закипить, посоліть воду та покладіть туди спагеті. Варіть до готовності, періодично помішуючи – орієнтовно 7 хвилин. Вилийте спагеті в друшляк і відразу на сковорідку з соусом. Добре перемішайте, соус повинен стати густим під дією жару від макаронів.

4

Додайте сіль та перець за смаком. За бажанням додати листя петрушки та тертий пармезан.