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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Спагеті карбонара: рецепт від Євгена Клопотенко

Спагеті карбонара: рецепт від Євгена Клопотенко

20 хв

4 порції

346 ккал

0 / 5

Домашній рецепт спагеті карбонара від Євгена Клопотенка/Смачно24

Існує безліч різних варіантів приготування спагеті карбонара. Смачно24 підготував рецепт, який готує вдома Євген Клопотенко. Спагеті дуже просто приготувати, а ще це дуже швидко і недорого. Якщо ви ще не готували цю страву, радимо швидко бігти на кухню і через 20 хвилин вечеряти смачною стравою.

Інгредієнти

для спагеті

  • Шинка

    150 г

  • Цибуля ріпчаста

    50 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Петрушка (зелень)

    20 г

  • Вершки 33%

    50 мл

  • Сіль

    за смаком

  • Спагеті

    250 г

  • Сир Пармезан

    50 г

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Почистіть цибулю та поріжте маленьким кубиком, бекон – середнім. На розігріту сковорідку викладіть бекон та цибулю та смажте до рум’яної скоринки. Зніміть з вогню та дайте охолонути.

Коли засмажка трохи охолола, додайте вершки та тертий, на дрібній тертці, пармезан. Окремо розбийте яйця, перемішайте та вилийте в сковорідку. Добре перемішайте, щоб суміш вийшла однорідна.

В середню каструлю налийте 1 літр води та поставте на середній вогонь. Коли вода закипить, посоліть воду та покладіть туди спагеті. Варіть до готовності, періодично помішуючи – орієнтовно 7 хвилин. Вилийте спагеті в друшляк і відразу на сковорідку з соусом. Добре перемішайте, соус повинен стати густим під дією жару від макаронів.

Додайте сіль та перець за смаком. За бажанням додати листя петрушки та тертий пармезан.

Поради щодо приготування

Щоб паста була більш соковитою, налийте трохи води, в якій варилися макарони, на сковорідку з соусом – достатньо 1-2 ст. л.

Італійська кухня Кухні світу

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