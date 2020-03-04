Спагеті з кабачків: смачний домашній рецепт
35 хв
8 порцій
28 ккал
Як приготувати спагеті з кабачків/Смачно24
Спагеті з кабачків – прекрасна альтернатива макаронам із пшеничного борошна. Їх можна готувати з будь-якими соусами для макаронів, подавати з м’ясом чи рибою.
Інгредієнти
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Кабачок
2 шт.
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Оливкова олія
1 ст. л.
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Помідор
1 шт.
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Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Натріть кабачки на на тертці для моркви по-корейськи.
2
Зробіть хрестоподібний надріз на помідорі, опустіть його на 1-2 хвилини в окріп і очистіть від шкірки. Потім наріжте помідор кубиками, дрібно наріжте часник, викладіть це разом в сковороду і тушкуйте на повільному вогні до випарювання зайвої рідини.
3
Посоліть і поперечіть масу на сковорідці та перемішайте. Після цього додайте натерті кабачки та смажте протягом 5-7 хвилин.
Поради щодо приготування
Краще не перемішувати інгредієнти ложкою або виделкою, щоб кабачки не перетворилися в однорідну масу, а протрушувати сковороду.
Якщо в процесі смаження утворилося багато рідини, процідіть спагеті через друшляк.
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