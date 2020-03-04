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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Спагеті з кабачків: смачний домашній рецепт

Спагеті з кабачків: смачний домашній рецепт

35 хв

8 порцій

28 ккал

Спагеті з кабачків – як приготувати спагеті з кабачків в домашніх умовах

Як приготувати спагеті з кабачків/Смачно24

Спагеті з кабачків – прекрасна альтернатива макаронам із пшеничного борошна. Їх можна готувати з будь-якими соусами для макаронів, подавати з м’ясом чи рибою.

Інгредієнти

для спагетті

  • Кабачок

    2 шт.

  • Оливкова олія

    1 ст. л.

  • Помідор

    1 шт.

  • Часник

    2 зубчики

Рецепт приготування

1

Натріть кабачки на на тертці для моркви по-корейськи.

2

Зробіть хрестоподібний надріз на помідорі, опустіть його на 1-2 хвилини в окріп і очистіть від шкірки. Потім наріжте помідор кубиками, дрібно наріжте часник, викладіть це разом в сковороду і тушкуйте на повільному вогні до випарювання зайвої рідини.

3

Посоліть і поперечіть масу на сковорідці та перемішайте. Після цього додайте натерті кабачки та смажте протягом 5-7 хвилин. 

Поради щодо приготування

Краще не перемішувати інгредієнти ложкою або виделкою, щоб кабачки не перетворилися в однорідну масу, а протрушувати сковороду.

Якщо в процесі смаження утворилося багато рідини, процідіть спагеті через друшляк.

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