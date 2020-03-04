1

Натріть кабачки на на тертці для моркви по-корейськи.

2

Зробіть хрестоподібний надріз на помідорі, опустіть його на 1-2 хвилини в окріп і очистіть від шкірки. Потім наріжте помідор кубиками, дрібно наріжте часник, викладіть це разом в сковороду і тушкуйте на повільному вогні до випарювання зайвої рідини.

3

Посоліть і поперечіть масу на сковорідці та перемішайте. Після цього додайте натерті кабачки та смажте протягом 5-7 хвилин.