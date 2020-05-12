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Як приготувати спаржу в беконі: рецепт за 15 хвилин

15 хв

4 порції

85 ккал

0 / 5
Рецепт спаржі в беконі за 15 хвилин: запечена спаржа

Як швидко приготувати спаржу в беконі/Смачно24

У сезон спаржі Смачно 24 підготував для вас надзвичайно швидкий у приготуванні рецепт для всієї родини. Яку спаржу обрати для страви – обирайте самі, але пам’ятайте, що зелена найароматніша. Гайда готувати разом!

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Інгредієнти

для страви

  • Бекон

    5 скибочок

  • Спаржа

    1 кг

  • Сир Пармезан

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте спаржу водою та зріжте кінчики. Занурте спаржу у підсолений кип'яток на 3 хвилини, вийміть та покладіть на паперовий рушник.

2

Наріжте бекон тоненькими скибками або придбайте вже нарізаний та обмотайте ним кілька стеблин спаржі. Зафіксуйте бекон за допомогою кулінарної нитки.

3

Коли вся спаржа обмотана у “букетики” з беконом ви можете підсмажити їх на сковорідці гриль або запекти у розігрітій до 190 градусів духовці до скоринки.

4

Готову спаржу в беконі подавайте до столу гарячою, за бажанням натріть зверху сир Пармезан. Смачного!

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