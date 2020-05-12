1

Ретельно помийте спаржу водою та зріжте кінчики. Занурте спаржу у підсолений кип'яток на 3 хвилини, вийміть та покладіть на паперовий рушник.

2

Наріжте бекон тоненькими скибками або придбайте вже нарізаний та обмотайте ним кілька стеблин спаржі. Зафіксуйте бекон за допомогою кулінарної нитки.

3

Коли вся спаржа обмотана у “букетики” з беконом ви можете підсмажити їх на сковорідці гриль або запекти у розігрітій до 190 градусів духовці до скоринки.

4

Готову спаржу в беконі подавайте до столу гарячою, за бажанням натріть зверху сир Пармезан. Смачного!