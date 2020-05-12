Як приготувати спаржу в беконі: рецепт за 15 хвилин
15 хв
4 порції
85 ккал
Як швидко приготувати спаржу в беконі/Смачно24
У сезон спаржі Смачно 24 підготував для вас надзвичайно швидкий у приготуванні рецепт для всієї родини. Яку спаржу обрати для страви – обирайте самі, але пам’ятайте, що зелена найароматніша. Гайда готувати разом!
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Інгредієнти
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Бекон
5 скибочок
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Спаржа
1 кг
-
Сир Пармезан
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте спаржу водою та зріжте кінчики. Занурте спаржу у підсолений кип'яток на 3 хвилини, вийміть та покладіть на паперовий рушник.
2
Наріжте бекон тоненькими скибками або придбайте вже нарізаний та обмотайте ним кілька стеблин спаржі. Зафіксуйте бекон за допомогою кулінарної нитки.
3
Коли вся спаржа обмотана у “букетики” з беконом ви можете підсмажити їх на сковорідці гриль або запекти у розігрітій до 190 градусів духовці до скоринки.
4
Готову спаржу в беконі подавайте до столу гарячою, за бажанням натріть зверху сир Пармезан. Смачного!
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