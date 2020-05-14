Спаржа з копченим лососем: рецепт швидкої закуски
25 хв
2 порції
160 ккал
Як приготувати закуску зі спаржі/Смачно 24
Швидко, корисно та смачно – це слова, якими можна схарактеризувати вишукану закуску зі спаржі та копченого лосося, посипаного пікантним сиром Пармезан. Смачно 24 пропонує вам приготувати закуску зі спаржі за нашим рецептом та здивувати своїх рідних неперевершеним смаком.
Інгредієнти
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Філе лосося холодного копчення
100 г
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Мелений чорний перець
за смаком
-
Оливкова олія
1 ст. л.
-
Вершкове масло
1 ст. л.
-
Сіль
за смаком
-
Спаржа
10 шт.
-
Сир Пармезан
за смаком
Рецепт приготування
1
Розігрійте сковорідку з оливковою олією та шматочком вершкового масла.
2
Ретельно помийте спаржу, просушіть паперовим рушником та почистіть стебло. Обсмажте спаржу зі всіх сторін 4-5 хвилин, додайте солі та перцю.
3
Загорніть обсмажену спаржу в тоненькі шматочки копченого лосося і посипте натертим сиром Пармезан. Смачного!
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