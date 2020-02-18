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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Домашній суп з рисом: легкий рецепт приготування

Домашній суп з рисом: легкий рецепт приготування

30 хв

2 порції

89 ккал

Як приготувати домашній рисовий суп без м’яса/Смачно24

Запорука хорошого початку дня – це корисний та поживний сніданок, а рецепт рисового супу чудово підійде для першого приймання їжі. Простий рецепт приготування рисового супу без м’яса вдома підійде для кожного. Рисовий суп надзвичайно простий у приготуванні та смакує зі свіжим і хрустким шматочком хліба. Приготуйте рисовий суп за рецептом Смачно 24.

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Ретельно промийте довгозернистий рис, щоб вода була чиста та прозора. У каструлі доведіть воду до кипіння, приблизно 1 літр.

2

Помийте та почистіть овочі: моркву поріжте великими шматочками, цибулю наріжте дрібно, картоплю – середніми кубиками. Почистіть часник та розплющіть його лезом ножа.

3

У киплячу воду додайте зубчик часнику, сіль, перець, лавровий лист і сухі спеції для смаку та аромату. Киньте в каструлю цибулю і моркву, доведіть суп до кипіння і варіть на маленькому вогні 5-7 хвилин. Додайте картоплю і варіть овочі ще 15 хвилин на маленькому вогні.

4

Додайте в суп рис та варіть суп до його готовності. Спробуйте суп на спеції та досоліть або поперчіть за бажанням. В готовий суп дрібно наріжте зелень петрушки. Смачного!

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