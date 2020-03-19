1

Заздалегідь відваріть рис, влийте в готовий рис оцет та перемішайте. Коли рис охолоне можна приступати до приготування ролів.

2

Помийте та почистіть авокадо від шкірки, видаліть кісточку. Наріжте авокадо шматочками та збризніть лимонним соком.

3

Розріжте норі на дві половини. Викладаємо рис на лист норі так, щоб залишався 1 см норі без рису. Додаємо вершковий сир і шматочки авокадо. Притримуючи начинку закручуємо рол, спресовуємо та скручуємо.

4

Наріжте рибу скибочками та викладіть на спресований рис. Роли готові – смачного!