Сирна паска без випікання – рецепт від мами Тіни Кароль

1

Відокремте жовтки від білків і збийте їх. Додайте до отриманої маси вершки і доведіть до кипіння в каструлі з товстим дном, постійно помішуючи. Залиште рідину охолоджуватись.

2

Обсмажте горіхи на сухій пательні, а родзинки вимийте і висушіть. Натріть цедру одного лимона.

3

В охолоджену масу покладіть сир, вершкове масло і ретельно все розітріть. Потім додайте родзинки, цукати, горіхи, лимонну цедру і ванільний цукор, все добре перемішайте.

4

Суміш викладіть у форму, вкриту двома шарами вологої марлі, і поставте в холодильник під гніт на 12 годин. Готову паску можна прикрасити цукатами, глазур'ю, посипаннями.