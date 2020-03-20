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Сирна паска без випікання: рецепт від мами Тіни Кароль

40 хв

9 порцій

274 ккал

0 / 5
Сирна паска без випікання – рецепт від мами Тіни Кароль

Рецепт сирної паски/Смачно24

Перед Великоднем всі українські господині шукають найкращий рецепт запашної паски. У цьому їм взялась допомагати знаменита українська співачка Тіна Кароль, яка поділилась родинними секретами приготування традиційної страви.

Як артистка зізналась, вона отримала цей рецепт від своєї мами. Щороку Тіна Кароль відтворює його на своїй кухні та вважає сирну паску своїм шедевром.

Інгредієнти

Для паски

  • Ваніль

    1 пакетик

  • Домашній сир

    1 кг

  • Родзинки

    100 г

  • Цукор

    2 склянки

  • Вершки

    1 склянка

  • Вершкове масло

    1 пачка

  • Цедра лимону

    1 шт.

  • Цукати

    100 г

  • Яйце

    5 шт.

Рецепт приготування

1

Відокремте жовтки від білків і збийте їх. Додайте до отриманої маси вершки і доведіть до кипіння в каструлі з товстим дном, постійно помішуючи. Залиште рідину охолоджуватись. 

2

Обсмажте горіхи на сухій пательні, а родзинки вимийте і висушіть. Натріть цедру одного лимона.

3

В охолоджену масу покладіть сир, вершкове масло і ретельно все розітріть. Потім додайте родзинки, цукати, горіхи, лимонну цедру і ванільний цукор, все добре перемішайте.

4

Суміш викладіть у форму, вкриту двома шарами вологої марлі, і поставте в холодильник під гніт на 12 годин. Готову паску можна прикрасити цукатами, глазур'ю, посипаннями.

Поради щодо приготування

Бажано брати вершки 10% жирності та світлі родзинки. Треба додавати лимонну цедру за смаком, але не менше ніж з одного лимону.

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