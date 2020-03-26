Сирна паска в духовці – рецепт сирної паски на Великдень

Сирна паска в духовці на Великдень: рецепт
3 год
6 порцій
169 ккал
Як приготувати сирну паску в духовці/Смачно24
До Великодня все менше часу, а це означає, що вже пора планувати, які страви ви будете готувати. Смачно 24 пропонує вам надзвичайно смачний рецепт сирної паски в духовці. Замість родзинок до випічки можна додати шоколадну крихту, горішки або журавлину. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Ванільний цукор
1 шт.
-
Домашній сир
500 г
-
Родзинки
100 г
-
Манна крупа
1 ст. л.
-
Цукор
150 г
-
Вершкове масло
100 г
-
Цедра лимону
1 шт.
-
Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно перетріть домашній сир через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до перетертого сиру манну крупу, м’яке вершкове масло і перемішайте до однорідної маси.
2
Додайте ванільний цукор, родзинки і лимонну цедру – перемішай все це ще раз.
3
Відділіть білки від жовтків. Жовтки збийте разом з цукром до тих пір, поки маса не стане зовсім світлою. Вилийте масу в сир та перемішайте.
4
Окремо збийте білки, поки вони не загуснуть до кремового стану, обережно викладіть їх до сиру та ще раз перемішайте масу до однорідної консистенції.
5
Змажте формочки для випікання маслом та присипте манкою.Наповніть формочки лише до половини, оскільки тісто добре підніметься.
6
Розігрійте духовку до 150-170 градусів та випікайте сирну паску 1–1,5 години. Коли серединка паски стане нерідкою, а верх підрум'яниться – паски готові. Щоб сирна паска не просіла – залишіть її охолонути в духовці. Смачного!
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