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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Сирна паска в духовці на Великдень: рецепт

Сирна паска в духовці на Великдень: рецепт

3 год

6 порцій

169 ккал

0 / 5
Сирна паска в духовці – рецепт сирної паски на Великдень

Як приготувати сирну паску в духовці/Смачно24

До Великодня все менше часу, а це означає, що вже пора планувати, які страви ви будете готувати. Смачно 24 пропонує вам надзвичайно смачний рецепт сирної паски в духовці. Замість родзинок до випічки можна додати шоколадну крихту, горішки або журавлину. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Ванільний цукор

    1 шт.

  • Домашній сир

    500 г

  • Родзинки

    100 г

  • Манна крупа

    1 ст. л.

  • Цукор

    150 г

  • Вершкове масло

    100 г

  • Цедра лимону

    1 шт.

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно перетріть домашній сир через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до перетертого сиру манну крупу, м’яке вершкове масло і перемішайте до однорідної маси.

2

Додайте ванільний цукор, родзинки і лимонну цедру – перемішай все це ще раз.

3

Відділіть білки від жовтків. Жовтки збийте разом з цукром до тих пір, поки маса не стане зовсім світлою. Вилийте масу в сир та перемішайте.

4

Окремо збийте білки, поки вони не загуснуть до кремового стану, обережно викладіть їх до сиру та ще раз перемішайте масу до однорідної консистенції.

5

Змажте формочки для випікання маслом та присипте манкою.Наповніть формочки лише до половини, оскільки тісто добре підніметься.

6

Розігрійте духовку до 150-170 градусів та випікайте сирну паску 1–1,5 години. Коли серединка паски стане нерідкою, а верх підрум'яниться – паски готові. Щоб сирна паска не просіла – залишіть її охолонути в духовці. Смачного!
 

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