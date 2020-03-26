Сирна паска в духовці – рецепт сирної паски на Великдень

1

Ретельно перетріть домашній сир через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до перетертого сиру манну крупу, м’яке вершкове масло і перемішайте до однорідної маси.

2

Додайте ванільний цукор, родзинки і лимонну цедру – перемішай все це ще раз.

3

Відділіть білки від жовтків. Жовтки збийте разом з цукром до тих пір, поки маса не стане зовсім світлою. Вилийте масу в сир та перемішайте.

4

Окремо збийте білки, поки вони не загуснуть до кремового стану, обережно викладіть їх до сиру та ще раз перемішайте масу до однорідної консистенції.

5

Змажте формочки для випікання маслом та присипте манкою.Наповніть формочки лише до половини, оскільки тісто добре підніметься.

6

Розігрійте духовку до 150-170 градусів та випікайте сирну паску 1–1,5 години. Коли серединка паски стане нерідкою, а верх підрум'яниться – паски готові. Щоб сирна паска не просіла – залишіть її охолонути в духовці. Смачного!

