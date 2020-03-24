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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Дитяче сирне печиво: простий рецепт

Дитяче сирне печиво: простий рецепт

2 год 35 хв

4 порції

189 ккал

0 / 5
Дитяче сирне печиво – рецепт печива з домашнім сиром

Як приготувати сирне печиво для дітей/Смачно24

Всі дітки обожнюють печиво! Смачно 24 пропонує приготувати вам надзвичайно смачне домашнє печиво з домашнім сиром.

Пам’ятайте, що найкраща випічка, а особливо для дітей, повинна бути тільки з якісних інгредієнтів. Обирайте вершкове масло жирністю не менше 82,5%, а звичне пшеничне борошно можна замінити на мигдальне або кокосове. Гайда готувати сирне печиво для дітей за рецептом Смачно 24 разом!

Інгредієнти

для печива

  • Домашній сир

    200 г

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Цукор

    100 г

  • Вершкове масло

    150 г

Рецепт приготування

1

Охолоджене вершкове масло натираємо на грубій тертці, додаємо домашній сир, цукор і ретельно перемішуємо всі інгредієнти.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте борошно до масляної маси та замішуйте тісто.

3

Обгорніть готове тісто харчовою плівкою та поставте його охолоджуватись в холодильник на 2-3 години.

4

Розкачайте тісто товщиною 3 мм і за допомогою фігурних форм вирізайте печиво. Якщо тісто липне до рук, злегка присипте його борошном.

5

Вистеліть деко для випікання пергаментом та викладіть сформоване печиво. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте 10-15 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!

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