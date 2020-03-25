Сирні кульки в кокосовій стружці – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати кокосові кульки вдома/Смачно24

Рецепт кокосових цукерок з домашнім сиром ідеально підійде для кожного. Цукерки достатньо запекти в духовці та сміло можна їсти будь-коли, адже вони такі корисні. Гайда готувати домашні цукерки разом зі Смачно 24!