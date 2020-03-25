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Рецепт кокосових кульок з сиру вдома

30 хв

6 порцій

120 ккал

0 / 5
Сирні кульки в кокосовій стружці – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати кокосові кульки вдома/Смачно24

Рецепт кокосових цукерок з домашнім сиром ідеально підійде для кожного. Цукерки достатньо запекти в духовці та сміло можна їсти будь-коли, адже вони такі корисні. Гайда готувати домашні цукерки разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для десерту

  • Кокосова стружка

    50 г

  • Домашній сир

    200 г

  • Борошно пшеничне

    2-3 ст. л.

  • Цукор

    2 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно розминаємо домашній сир виделкою, додаємо борошно та цукор. Вимішуємо всі інгредієнти в однорідну масу.

2

Формуємо з сирної маси кульки й обвалюємо в кокосовій стружці. 

3

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте сирні кульки з кокосом 25-30 хвилин. Смачного!

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