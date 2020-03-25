Сирні кульки в кокосовій стружці – рецепт в домашніх умовах

Рецепт кокосових кульок з сиру вдома
30 хв
6 порцій
120 ккал
Як приготувати кокосові кульки вдома/Смачно24
Рецепт кокосових цукерок з домашнім сиром ідеально підійде для кожного. Цукерки достатньо запекти в духовці та сміло можна їсти будь-коли, адже вони такі корисні. Гайда готувати домашні цукерки разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
для десерту
-
Кокосова стружка
50 г
-
Домашній сир
200 г
-
Борошно пшеничне
2-3 ст. л.
-
Цукор
2 ст. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно розминаємо домашній сир виделкою, додаємо борошно та цукор. Вимішуємо всі інгредієнти в однорідну масу.
2
Формуємо з сирної маси кульки й обвалюємо в кокосовій стружці.
3
Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте сирні кульки з кокосом 25-30 хвилин. Смачного!
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