1

Для приготування сирного крем-супу заздалегідь відваріть овочевий або курячий бульйон. Він додасть крем-супу особливого смаку та аромату. 1,5 л води налийте в каструлю, додайте куряче філе, корінь селери та моркву. Варіть бульйон на середньому вогні 45-50 хвилин. Якщо у вас не має часу на його приготування, скористайтесь магазинним готовим кубиком. Вийміть з готового бульйону курку та охолодіть. Відварений корінь селери викиньте. Наріжте відварене куряче філе кубиками в окрему тарілку.

2

Почистьте цибулю від лушпиння, помийте та наріжте її дрібними кубиками. З моркви зніміть шкірку, розріжте навпіл та наріжте дрібними кубиками. Розігрійте сковорідку. налийте олії та пасеруйте цибулю з морквою до золотої скоринки. Вичавіть до овочевої засмажки часник та ретельно перемішайте.

3

Поставте готовий бульйон на вогонь, дайте йому закипіти. Помийте картоплю, зніміть з неї шкірку та поріжте середнім кубиком. В киплячий бульйон додайте картоплю, підсмажену моркву та цибульку. Перемішайте бульйон, накрийте кришкою та варіть 10 хвилин. Додайте спецій за смаком.

4

Натріть твердий сир і плавлений на грубій терці та додайте в бульйон. Ретельно перемішуйте суп ложкою до повного розчинення сиру. Додайте до супу нарізане куряче філе, проваріть суп ще 5-8 хвилин та перебийте все блендером до стану пюре. Крем-суп готовий, смачного!