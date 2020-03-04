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Теплий салат з гарбузом і грушею: простий рецепт

25 хв

4 порції

52 ккал

Теплий салат з гарбуза і грушею – простий рецепт покроково

Салат з гарбуза/Смачно24

Гарбуз – один із найкорисніших сезонних овочів восени. Завдяки своєму нейтральному смаку гарбуз ідеально підходить для приготування салатів. Окрім свого смаку, гарбуз славиться і своєю користю – цей овоч містить багато вітамінів і мінералів, які так необхідні в осінньо-зимовий період.

Інгредієнти

Для салату

  • Бальзамічний оцет

    2 ст. л.

  • Волоські горіхи

    50 г

  • Груша

    1 шт.

  • Мелена кориця

    1 дрібка

  • Мед

    1 ст. л.

  • Оливкова олія

    1 ст. л.

  • Рукола

    150 г

  • Сіль

    1 за смаком

  • Гарбуз

    800 г

Рецепт приготування

1

Гарбуз наріжте скибочками середнього розміру. Зріжте шкірку, почистіть від насіння та серцевини. 

2

Викладіть гарбуз на деко (попередньо застеліть пергаментом та змастіть маслом), посипте корицею, сіллю та перцем. Запечіть у розігрітій духовці до 220 °С до м'якості, приблизно 10 хвилин.

3

Горіхи подрібніть. Змішайте мед з оцтом, сіллю і перцем.

4

Очистіть грушу від шкірки, розріжте уздовж навпіл, видаліть серцевину. М'якоть наріжте тонкими слайсами.

5

У тарілку викладіть руколу, на неї викладіть запечений гарбуз та грушу. Зверху посипте горіхами, полийте медовою заправкою та оливковою олією. 

Поради щодо приготування

Якщо у вас немає духовки – ви можете просто посмажити гарбуз. Для цього наріжте його тоненькими слайсами і після смаження викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.

Подавайте салат теплим. За бажанням до салату можна додати фету та насіння гарбуза. 

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