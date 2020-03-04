Теплий салат з гарбуза і грушею – простий рецепт покроково

Теплий салат з гарбузом і грушею: простий рецепт
25 хв
4 порції
52 ккал
Салат з гарбуза/Смачно24
Гарбуз – один із найкорисніших сезонних овочів восени. Завдяки своєму нейтральному смаку гарбуз ідеально підходить для приготування салатів. Окрім свого смаку, гарбуз славиться і своєю користю – цей овоч містить багато вітамінів і мінералів, які так необхідні в осінньо-зимовий період.
Інгредієнти
-
Бальзамічний оцет
2 ст. л.
-
Волоські горіхи
50 г
-
Груша
1 шт.
-
Мелена кориця
1 дрібка
-
Мед
1 ст. л.
-
Оливкова олія
1 ст. л.
-
Рукола
150 г
-
Сіль
1 за смаком
-
Гарбуз
800 г
Рецепт приготування
1
Гарбуз наріжте скибочками середнього розміру. Зріжте шкірку, почистіть від насіння та серцевини.
2
Викладіть гарбуз на деко (попередньо застеліть пергаментом та змастіть маслом), посипте корицею, сіллю та перцем. Запечіть у розігрітій духовці до 220 °С до м'якості, приблизно 10 хвилин.
3
Горіхи подрібніть. Змішайте мед з оцтом, сіллю і перцем.
4
Очистіть грушу від шкірки, розріжте уздовж навпіл, видаліть серцевину. М'якоть наріжте тонкими слайсами.
5
У тарілку викладіть руколу, на неї викладіть запечений гарбуз та грушу. Зверху посипте горіхами, полийте медовою заправкою та оливковою олією.
Поради щодо приготування
Якщо у вас немає духовки – ви можете просто посмажити гарбуз. Для цього наріжте його тоненькими слайсами і після смаження викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.
Подавайте салат теплим. За бажанням до салату можна додати фету та насіння гарбуза.
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
2 год
8 порцій
25 хв
2 порції