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Рецепт тертого ягідного пирога від Лізи Глінської

4 год

6 порцій

267 ккал

0 / 5
Тертий пиріг з ягодами – рецепт від кондитера Лізи Глінської

Як приготувати тертий ягідний пиріг/Смачно24

Ягідний тертий пиріг родом з нашого дитинства, так давайте ж приготуємо його разом! Єлизавета Глінська поділилася своїм рецептом тертого пирога з ягодами. Гайда готувати цей смаколик разом!

Інгредієнти

для тіста

  • Мигдальне борошно

    70 г

  • Борошно пшеничне

    220 г

  • Цукор

    70 г

  • Вершкове масло

    150 г

  • Сіль

    1 г

  • Яйце

    50 г

для начинки

  • Ягоди на вибір (малина, полуниця, чорниця, чорна смородина)

    700 г

  • Мелена кориця

    за смаком

  • Цукор

    100 г

  • Кукурудзяний крохмаль

    40 г

Рецепт приготування

1

Змішайте мигдальне борошно та пшеничне, додайте цукор та шматочки холодного вершкового масла. Розітріть пальцями тісто до консистенції крихти. Додайте яйце та замішуйте тісто. Готове замішане тісто розділіть на дві частини (2/3 та 1/3). 1/3 частину тіста поставте в морозилку.

2

Одну частину тіста (2/3) розкачайте товщиною 3-4 мм між двома листами пергаменту. Візьміть деко 20 на 20 см і відріжте тісто чітко за формою. Шматочки тіста, що залишились з’єднайте з тістом (1/3).

3

Розкачане тісто покладіть в холодильник охолоджуватися на 20-25 хвилин.

4

Засипте ягоди цукром і крохмалем, ретельно перемішайте. Дістаньте тісто з холодильника, викладіть його в деко, а зверху ягідну начинку. 

5

Дістаньте тісто з морозилки та натріть на грубій тертці зверху на ягідну начинку. Рівномірно розрівняйте тісто руками та поставте випікатися в розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Ліза Глінська Солодка випічка Десерти Авторські рецепти

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