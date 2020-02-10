1

Заздалегідь витягніть масло з холодильника, щоб воно зм'якло. Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

Розведіть свіжі дріжджі у теплому молоці. За допомогою міксера збийте в глибокій посудині яйця, та цукор з сіллю, до повного розчинення сухих інгредієнтів. Влийте молоко з дріжджами та ще раз ретельно перемішайте. Додайте до маси вершкове масло та ретельно розмішайте силіконовою лопаткою. В просіяне борошно влийте яєчно-молочну масу з маслом та вимішуйте тісто руками до однорідності.

3

Змастіть миску та тісто соняшниковою олією та залиште тісто “відпочивати” в холодильнику на годину. Обов’язково накрийте тісто для пиріжків харчовою плівкою. З готового тіста сформуйте кульки на пиріжки або пироги. Смачного!