Як приготувати дріжджове тісто на пиріжки: рецепт
2 год
Тісто для пиріжків/Смачно24
Якщо ви обожнюєте смажені пиріжки з картоплею, або печені в духовці солодкі смаколики з джемом – цей рецепт тіста саме для вас! Вироби з цього дріжджового тіста ви можете, як пекти так і смажити. Тісто при випіканні виходить пухким. Гайда готувати разом зі Смачно 24.
Інгредієнти
-
Свіжі дріжджі
11 г
-
Молоко
2 склянки
-
Борошно пшеничне
4 склянки
-
Цукор
1 ст. л.
-
Вершкове масло
180 г
-
Сіль
1 дрібка
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Заздалегідь витягніть масло з холодильника, щоб воно зм'якло. Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок.
2
Розведіть свіжі дріжджі у теплому молоці. За допомогою міксера збийте в глибокій посудині яйця, та цукор з сіллю, до повного розчинення сухих інгредієнтів. Влийте молоко з дріжджами та ще раз ретельно перемішайте. Додайте до маси вершкове масло та ретельно розмішайте силіконовою лопаткою. В просіяне борошно влийте яєчно-молочну масу з маслом та вимішуйте тісто руками до однорідності.
3
Змастіть миску та тісто соняшниковою олією та залиште тісто “відпочивати” в холодильнику на годину. Обов’язково накрийте тісто для пиріжків харчовою плівкою. З готового тіста сформуйте кульки на пиріжки або пироги. Смачного!
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