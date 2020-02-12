1

Для приготування тіста заздалегідь розігрійте духовку до 180 градусів. Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок, змішайте його з сіллю.

2

Вершкове масло повинно бути достатньо м’яким, з’єднайте його з цукром та ретельно перебийте міксером до однорідної консистенції. Вибийте яйця до масла та перемішайте. Просіяне борошно з цукром додавайте до масляної маси невеликими порціями, чергуючи з вершками. Вершки для тіста краще обрати не надто жирні, 20% буде достатньо.

3

Ретельно вимішайте тісто та додайте ванілі. Харчовий барвник змішайте з какао в окремій мисочці та з’єднайте з тістом. Тісто потрібно вимішати до однорідності кольору. В окремій тарілочці погасіть соду оцтом та додайте до тіста.

4

Підготуйте деко для випікання тіста, змастіть його маслом та присипте борошном. Викладіть тісто в деко та розрівняйте силіконовою лопаткою. Випікайте 25-30 хвилин до готовності тіста.

5

Випечене тісто охолодіть, розріжте гострим ножем на три коржі. Якщо ви хочете зробити торт у вигляді серця, тоді обріжте краї коржі, сформуйте серце. Відрізаними краями потім можна задекорувати торт, подробивши їх на дрібки.

6

Для приготування крему візьміть велику і глибоку миску. У мисці збийте міксером вершковий сир, м’яке масло та ваніль. Збивати потрібно ретельно, до однорідності крему. Додайте цукор до крему та продовжуйте збивати до його повного розчинення. Кремова маса повинна стати пишною, якщо вона занадто густа, просто додайте в неї трішки молока. Якщо ж крем зарідкий – поставте його в холодильник для охолодження.

7

Готовим кремом змажте коржі, сформуйте красивий торт. Ви можете задекорувати “Червоний оксамит” кремом та фруктами, а можете присипати дрібками з тіста. Смачного!