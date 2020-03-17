Медівник з шоколадом – український давній рецепт Ольги Франко

Як приготувати домашній медівник з шоколадом/Смачно24

Рецепти Ольги Франко після виходу у світ в кулінарній книзі “Практична кухня” 1929 року стали дуже популярними. Їх зачитували до дірок, адже кожна галицька господиня вважала за необхідне мати її на своїй кухні. Смачно 24 пропонує вам приготувати медівник з шоколадом за давнім українським рецептом з покроковою інструкцією.

Випікайте медівник в круглій формі та подавайте до столу. Так, ваш медівник виглядатиме сучасно. Якщо ви хочете відтворити вигляд медівника тих часів, печіть солодкий смаколик у прямокутному деко. Гайда готувати разом!