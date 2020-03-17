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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Медівник з шоколадом за давнім рецептом Ольги Франко

Медівник з шоколадом за давнім рецептом Ольги Франко

2 год

6 порцій

450 ккал

0 / 5
Медівник з шоколадом – український давній рецепт Ольги Франко

Як приготувати домашній медівник з шоколадом/Смачно24

Рецепти Ольги Франко після виходу у світ в кулінарній книзі “Практична кухня” 1929 року стали дуже популярними. Їх зачитували до дірок, адже кожна галицька господиня вважала за необхідне мати її на своїй кухні. Смачно 24 пропонує вам приготувати медівник з шоколадом за давнім українським рецептом з покроковою інструкцією.

Випікайте медівник в круглій формі та подавайте до столу. Так, ваш медівник виглядатиме сучасно. Якщо ви хочете відтворити вигляд медівника тих часів, печіть солодкий смаколик у прямокутному деко. Гайда готувати разом! 

Інгредієнти

для медівника

  • Гвоздика

    за смаком

  • Духмяний перець

    за смаком

  • Мелена кориця

    за смаком

  • Мигдаль

    200 г

  • Борошно пшеничне

    600 г

  • Мед

    1 1/2 склянки

  • Цукор

    400 г

  • Тепла вода

    10 г

для сиропу

  • Цукор

    600 г

  • Чорний шоколад

    200 г

Рецепт приготування

1

Попередньо замочіть мигдаль на 8-12 годин. Просушіть його паперовим рушником та підсмажте на сухій сковорідці. Подрібніть в блендері до консистенції крихти.

2

Розведіть цукор з теплою водою в каструлі, домішайте до нього мед та зваріть в каструлі з додаванням соди, кориці, гвоздики та духмяного перцю. Всипте подрібнений мигдаль та ретельно перемішайте всі інгредієнти.

3

Зніміть каструлю з вогню, всипте в суміш борошно, розмішайте та замісіть тісто на дошці. 

4

Розігрійте духовку до 170  градусів та випікайте медові коржі в змащеній маслом формі до готовності. 

5

Для густого сиропу заваріть цукор та тертий шоколад на паровій бані та змастіть ним медові коржі. Задекоруйте медівник шоколадним сиропом зверху та по краях. Смачного!

Українська кухня Кухні світу Ольга Франко Солодка випічка Десерти Авторські рецепти

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