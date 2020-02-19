Торт Мурашник ▷ рецепт легкий – як приготувати торт Мурашник

Торт "Мурашник": легкий рецепт
40 хв
8 порцій
452 ккал
Торт “Мурашник” ви мабуть пам’ятаєте ще з свого дитинства, можливо його готувала ваша бабуся або мама. “Мурашник” набув своєї популярності ще у 1970 роках та займає позицію улюбленого у багатьох сім’ях й сьогодні.
Він досить простий у приготуванні, адже складається лише із декількох інгредієнтів. Якщо до вас неочікувано прийшли гості, а вдома не має нічого солоденького до чаю, ви нашвидкоруч можете його приготувати. У цьому рецепті сміло можна замінити етап приготування тіста на готове пісочне печиво. Приготуйте торт “Мурашник” за рецептом Смачно 24!
Інгредієнти
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Борошно пшеничне
500 г
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Мед
1 ст. л.
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Розпушувач
1 ч. л.
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Цукор
100 г
-
Згущене молоко
1 банка
-
Вершкове масло
330 г
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Сметана
100 г
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Сода
1 дрібка
-
Сіль
за смаком
-
Яйце
60 г
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито. Додайте до нього цукор, розпушувач, соду, сіль та ретельно вимішайте всі інгредієнти.
2
Масло для “тертого” тіста потрібно заздалегідь охолодити та натерти на грубій тертці. Отож, беремо 250 грам холодного масла, перетираємо його на тертці та додаємо до борошна. Розминайте масло з борошном руками або в блендері. Додайте до тіста яйце, 60 грам – це приблизно одна штука. Якщо ви купили маленькі за розміром курячі яйця, тоді вибийте до тіста дві штуки.
3
Сметану для тіста краще обрати з 30% жирності, адже саме вона робить тісто смачним та розсипчастим. Ретельно змішайте сметану з борошном та яйцями. Замісіть пружне тісто, вимішуйте приблизно 4-5 хвилин, постійно охолоджуючи руки в холодній воді. При замішуванні масло не повинно розтанути.
4
Розділіть тісто на 4 частини, деко для випікання застеліть пергаментом. Натріть тісто на грубу тертку одразу на деко, розділіть тісто так, щоб воно рівномірно спеклося. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте тісто для торту 15 хвилин. Готове тісто залиште охолоджуватись та перетріть на середню крихту.
5
Для крему візьміть варене згущене молоко, розігрійте його до 40-45 градусів та розтопіть в ньому 80 грам вершкового масла. Ретельно вимішайте крем та додайте рідкий мед. З’єднайте тісто з кремом, ще раз ретельно вимішайте ложкою або руками до однорідної консистенції. Сформуйте з солодкої маси торт руками, або у формувальному кільці. Залиште торт до повного застигання у холодильнику. Смачного!
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