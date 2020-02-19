Торт Мурашник ▷ рецепт легкий – як приготувати торт Мурашник

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито. Додайте до нього цукор, розпушувач, соду, сіль та ретельно вимішайте всі інгредієнти.

2

Масло для “тертого” тіста потрібно заздалегідь охолодити та натерти на грубій тертці. Отож, беремо 250 грам холодного масла, перетираємо його на тертці та додаємо до борошна. Розминайте масло з борошном руками або в блендері. Додайте до тіста яйце, 60 грам – це приблизно одна штука. Якщо ви купили маленькі за розміром курячі яйця, тоді вибийте до тіста дві штуки.

3

Сметану для тіста краще обрати з 30% жирності, адже саме вона робить тісто смачним та розсипчастим. Ретельно змішайте сметану з борошном та яйцями. Замісіть пружне тісто, вимішуйте приблизно 4-5 хвилин, постійно охолоджуючи руки в холодній воді. При замішуванні масло не повинно розтанути.

4

Розділіть тісто на 4 частини, деко для випікання застеліть пергаментом. Натріть тісто на грубу тертку одразу на деко, розділіть тісто так, щоб воно рівномірно спеклося. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте тісто для торту 15 хвилин. Готове тісто залиште охолоджуватись та перетріть на середню крихту.

5

Для крему візьміть варене згущене молоко, розігрійте його до 40-45 градусів та розтопіть в ньому 80 грам вершкового масла. Ретельно вимішайте крем та додайте рідкий мед. З’єднайте тісто з кремом, ще раз ретельно вимішайте ложкою або руками до однорідної консистенції. Сформуйте з солодкої маси торт руками, або у формувальному кільці. Залиште торт до повного застигання у холодильнику. Смачного!