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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Рецепт торта з вишнею на 8 березня

Рецепт торта з вишнею на 8 березня

2 год

8 порцій

265 ккал

Шоколадний торт з вишнею, сметанний крем – рецепт до 8 березня

Як приготувати тортна 8 березня/Смачно24

Якщо ви не знаєте, що приготувати до святкового столу, щоб не витрачати багато часу на випікання – шоколадний торт з вишнями і сметанковим кремом, саме те що вам потрібно! Смачно 24 приготував для вас покроковий рецепт ніжного та надзвичайно смачного шоколадного торта з вишнями. Смачного!

Інгредієнти

для тіста

  • Какао

    70 г

  • Кефір

    200 мл

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Розпушувач

    2 ч. л.

  • Цукор

    200 г

  • Вершкове масло

    150 г

  • Сода

    1 ч. л.

  • Яйце

    2 шт.

для крему і декору

  • Вишня

    2 склянки

  • Цукрова пудра

    150 г

  • Сметана

    400 мл

  • Чорний шоколад

    30 г

Рецепт приготування

1

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте в глибокій мисці борошно, какао, соду, розпушувач і ванільний цукор.

2

Заздалегідь витягніть масло з холодильника. Розм'якшене вершкове масло збийте з цукром і додайте в борошняну суміш. Влийте кефір і ретельно замісіть однорідне тісто.

3

Круглу форму для випікання застеліть пергаментом для випікання і вилийте тісто. Розігрійте духовку на 160-170 градусів та випікайте корж близько години. Готовність випічки можна перевірити зубочисткою. Готовий корж остудіть і розріжте на три частини.

4

За допомогою міксера збийте жирну сметану з цукровою пудрою. Вишні заздалегідь розморозьте і видаліть кісточки.

5

Кожен шоколадний корж змастіть готовим сметанковим кремом і розкладіть вишні по всій його поверхні. Верхній корж і боки торта добре змастіть кремом, задекоруйте ягодами і чорним натертим шоколадом. Поставте торт в холодильник на годину та подавайте до столу. 

Українська кухня Кухні світу Торти Солодка випічка Випічка Десерти

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