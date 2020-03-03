Шоколадний торт з вишнею, сметанний крем – рецепт до 8 березня

1

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте в глибокій мисці борошно, какао, соду, розпушувач і ванільний цукор.

2

Заздалегідь витягніть масло з холодильника. Розм'якшене вершкове масло збийте з цукром і додайте в борошняну суміш. Влийте кефір і ретельно замісіть однорідне тісто.

3

Круглу форму для випікання застеліть пергаментом для випікання і вилийте тісто. Розігрійте духовку на 160-170 градусів та випікайте корж близько години. Готовність випічки можна перевірити зубочисткою. Готовий корж остудіть і розріжте на три частини.

4

За допомогою міксера збийте жирну сметану з цукровою пудрою. Вишні заздалегідь розморозьте і видаліть кісточки.

5

Кожен шоколадний корж змастіть готовим сметанковим кремом і розкладіть вишні по всій його поверхні. Верхній корж і боки торта добре змастіть кремом, задекоруйте ягодами і чорним натертим шоколадом. Поставте торт в холодильник на годину та подавайте до столу.