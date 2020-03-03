Шоколадний торт з вишнею, сметанний крем – рецепт до 8 березня

Рецепт торта з вишнею на 8 березня
2 год
8 порцій
265 ккал
Як приготувати тортна 8 березня/Смачно24
Якщо ви не знаєте, що приготувати до святкового столу, щоб не витрачати багато часу на випікання – шоколадний торт з вишнями і сметанковим кремом, саме те що вам потрібно! Смачно 24 приготував для вас покроковий рецепт ніжного та надзвичайно смачного шоколадного торта з вишнями. Смачного!
Інгредієнти
-
Какао
70 г
-
Кефір
200 мл
-
Борошно пшеничне
250 г
-
Розпушувач
2 ч. л.
-
Цукор
200 г
-
Вершкове масло
150 г
-
Сода
1 ч. л.
-
Яйце
2 шт.
-
Вишня
2 склянки
-
Цукрова пудра
150 г
-
Сметана
400 мл
-
Чорний шоколад
30 г
Рецепт приготування
1
Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте в глибокій мисці борошно, какао, соду, розпушувач і ванільний цукор.
2
Заздалегідь витягніть масло з холодильника. Розм'якшене вершкове масло збийте з цукром і додайте в борошняну суміш. Влийте кефір і ретельно замісіть однорідне тісто.
3
Круглу форму для випікання застеліть пергаментом для випікання і вилийте тісто. Розігрійте духовку на 160-170 градусів та випікайте корж близько години. Готовність випічки можна перевірити зубочисткою. Готовий корж остудіть і розріжте на три частини.
4
За допомогою міксера збийте жирну сметану з цукровою пудрою. Вишні заздалегідь розморозьте і видаліть кісточки.
5
Кожен шоколадний корж змастіть готовим сметанковим кремом і розкладіть вишні по всій його поверхні. Верхній корж і боки торта добре змастіть кремом, задекоруйте ягодами і чорним натертим шоколадом. Поставте торт в холодильник на годину та подавайте до столу.
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