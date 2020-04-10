Бурячки з хроном на Великдень – рецепт цвіклі
2 год 30 хв
8 порцій
48 ккал
Як приготувати домашні цвіклі (бурячки з хроном)/Смачно24
Цвікли – бурячки з хроном традиційно подають на Великдень. Гостра закуска з бурячків чудово смакує з шинкою та ковбасами. Смачно 24 підготував для вас рецепт смачних бурячків з хроном (цвіклі) до святкового столу на Великдень. Гайда готувати разом!
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Інгредієнти
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Цукор
2 ч. л.
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Буряк
1 кг
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Сіль
2 ч. л.
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Оцет 9%
4 ст. л.
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Хрін (корінь)
150 г
Рецепт приготування
1
Запечіть буряк загорнутий у фользі в духовці або відваріть у воді до готовності. Обирайте для страви невеликі буряки, так є менша ймовірність, що буряк буде ликавим.
2
Охолодіть готовий буряк, зніміть з нього шкірку та натріть на дрібній тертці.
3
Почистіть корінь хрону та натріть його на дрібній тертці. Пропорції буряків і хрону давайте на смак, щоб не був дуже гострим, але і не млявим.
4
Заправте цвікли оцтом або лимонним соком, цукром, сіллю та за бажанням додайте кмин. Перемішайте бурячки з хроном та спеціями. Смачного!
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