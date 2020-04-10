1

Запечіть буряк загорнутий у фользі в духовці або відваріть у воді до готовності. Обирайте для страви невеликі буряки, так є менша ймовірність, що буряк буде ликавим.

2

Охолодіть готовий буряк, зніміть з нього шкірку та натріть на дрібній тертці.

3

Почистіть корінь хрону та натріть його на дрібній тертці. Пропорції буряків і хрону давайте на смак, щоб не був дуже гострим, але і не млявим.

4

Заправте цвікли оцтом або лимонним соком, цукром, сіллю та за бажанням додайте кмин. Перемішайте бурячки з хроном та спеціями. Смачного!