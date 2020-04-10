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Бурячки з хроном на Великдень – рецепт цвіклі

2 год 30 хв

8 порцій

48 ккал

0 / 5
Цвіклі, бурячки з хроном на Великдень – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати домашні цвіклі (бурячки з хроном)/Смачно24

Цвікли – бурячки з хроном традиційно подають на Великдень. Гостра закуска з бурячків чудово смакує з шинкою та ковбасами. Смачно 24 підготував для вас рецепт смачних бурячків з хроном (цвіклі) до святкового столу на Великдень. Гайда готувати разом!

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Інгредієнти

для страви

  • Цукор

    2 ч. л.

  • Буряк

    1 кг

  • Сіль

    2 ч. л.

  • Оцет 9%

    4 ст. л.

  • Хрін (корінь)

    150 г

Рецепт приготування

1

Запечіть буряк загорнутий у фользі в духовці або відваріть у воді до готовності. Обирайте для страви невеликі буряки, так є менша ймовірність, що буряк буде ликавим.

2

Охолодіть готовий буряк, зніміть з нього шкірку та натріть на дрібній тертці.

3

Почистіть корінь хрону та натріть його на дрібній тертці. Пропорції буряків і хрону давайте на смак, щоб не був дуже гострим, але і не млявим.

4

Заправте цвікли оцтом або лимонним соком, цукром, сіллю та за бажанням додайте кмин. Перемішайте бурячки з хроном та спеціями. Смачного!

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