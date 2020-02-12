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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Як приготувати цибулевий суп: рецепт від Лізи Глінської

Як приготувати цибулевий суп: рецепт від Лізи Глінської

2 год

4 порції

80 ккал

Цибулевий суп від Лізи Глінської/Смачно24

Якщо ви ще не куштували цибулевий суп – не зволікайте! Єлизавета Глінська поділилась своїм рецептом цибулевого супу та вказала на тонкощі його приготування. Суп доволі простий у приготуванні, для нього не потрібні дорогі продукти, а його смак зачарує вас з першої ложки. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для супу

Рецепт приготування

1

Помийте та почистьте цибулю від лушпиння, розріжте на дві половинки. Кожну з половинок цибулі поріжте тоненькими півкільцями. В процесі приготування цибуля повинна буквально розчинитися у бульйоні. 

2

У каструлі об’ємом 3-4 літри, розтопіть вершкове масло та обсмажте на ньому порізану цибулю. Посоліть цибулю та перемішайте. Скрутіть вогонь під каструлею, накрийте кришкою та тушкуйте цибулю у вершковому маслі 1-1,5 години, не забувайте помішувати засмажку.

3

Налийте до цибулі весь бульйон, підкрутіть газ під каструлею та дайте супу покипіти ще 10-15 хвилин. Спробуйте суп на спеції, та за необхідністю досоліть або поперчіть. Половину цибулевого супу подрібніть блендером в окремій посудині та знову долийте в загальну каструлю, в якій ви готували суп.

4

Додатково для цибулевого супу підсмажте грінки з багета та натріть сиром. Смачного!

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