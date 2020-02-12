1

Помийте та почистьте цибулю від лушпиння, розріжте на дві половинки. Кожну з половинок цибулі поріжте тоненькими півкільцями. В процесі приготування цибуля повинна буквально розчинитися у бульйоні.

2

У каструлі об’ємом 3-4 літри, розтопіть вершкове масло та обсмажте на ньому порізану цибулю. Посоліть цибулю та перемішайте. Скрутіть вогонь під каструлею, накрийте кришкою та тушкуйте цибулю у вершковому маслі 1-1,5 години, не забувайте помішувати засмажку.

3

Налийте до цибулі весь бульйон, підкрутіть газ під каструлею та дайте супу покипіти ще 10-15 хвилин. Спробуйте суп на спеції, та за необхідністю досоліть або поперчіть. Половину цибулевого супу подрібніть блендером в окремій посудині та знову долийте в загальну каструлю, в якій ви готували суп.

4

Додатково для цибулевого супу підсмажте грінки з багета та натріть сиром. Смачного!