Рецепт веганського чізкейка від Володимира Ярославського
3 год
6 порцій
289 ккал
Як приготувати веганський чізкейк вдома/Смачно24
Талановитий ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом веганського десерту без лактози та глютену. Веганський чізкейк від шефа легкий та швидкий у приготуванні, а його смак ви запам’ятаєте ще на довгий час. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вода
260 мл
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Кеш'ю
400 г
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Кленовий сироп
80 мл
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Кокосова олія
100 мл
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Курага
60 г
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Мигдаль
180 г
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Смородина
310 г
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Фіники
120 г
Рецепт приготування
1
Заздалегідь замочіть мигдаль та кеш’ю у чистій воді на ніч. Курагу, фінік, мигдаль обшпарте кип'ятком та просушіть паперовим рушником. За допомогою блендера подрібніть сухофрукти та мигдаль в однорідну масу. Викладіть приготовану масу на деко, вкрийте харчовою плівкою і розрівняйте.
2
Для крему Візьміть попередньо замочений горіх кеш’ю, влийте чистої води, кленовий сироп, кокосову олію і свіжу або морожену смородину – перебийте в блендері. Готову ягідну масу вилийте та шар з сухофруктів, розрівняйте та покладіть в морозилку.
3
Смородину можна замінити на пюре манго-маракуйя або на будь-яке інше щось дуже яскраве і смачне! Смачного!
Поради щодо приготування
Готовий веганський десерт можна зберігати в морозилці до 2 тижнів.
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