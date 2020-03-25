1

Заздалегідь замочіть мигдаль та кеш’ю у чистій воді на ніч. Курагу, фінік, мигдаль обшпарте кип'ятком та просушіть паперовим рушником. За допомогою блендера подрібніть сухофрукти та мигдаль в однорідну масу. Викладіть приготовану масу на деко, вкрийте харчовою плівкою і розрівняйте.

2

Для крему Візьміть попередньо замочений горіх кеш’ю, влийте чистої води, кленовий сироп, кокосову олію і свіжу або морожену смородину – перебийте в блендері. Готову ягідну масу вилийте та шар з сухофруктів, розрівняйте та покладіть в морозилку.

3

Смородину можна замінити на пюре манго-маракуйя або на будь-яке інше щось дуже яскраве і смачне! Смачного!