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Рецепт веганського чізкейка від Володимира Ярославського

3 год

6 порцій

289 ккал

0 / 5
Веганський чізкейк без лактози та глютену – рецепт вдома

Як приготувати веганський чізкейк вдома/Смачно24

Талановитий ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом веганського десерту без лактози та глютену. Веганський чізкейк від шефа легкий та швидкий у приготуванні, а його смак ви запам’ятаєте ще на довгий час. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для десерту

  • Вода

    260 мл

  • Кеш'ю

    400 г

  • Кленовий сироп

    80 мл

  • Кокосова олія

    100 мл

  • Курага

    60 г

  • Мигдаль

    180 г

  • Смородина

    310 г

  • Фіники

    120 г

Рецепт приготування

1

Заздалегідь замочіть мигдаль та кеш’ю у чистій воді на ніч. Курагу, фінік, мигдаль обшпарте кип'ятком та просушіть паперовим рушником. За допомогою блендера подрібніть сухофрукти та мигдаль в однорідну масу. Викладіть приготовану масу на деко, вкрийте харчовою плівкою і розрівняйте.

2

Для крему Візьміть попередньо замочений горіх кеш’ю, влийте чистої води, кленовий сироп, кокосову олію і свіжу або морожену смородину – перебийте в блендері. Готову ягідну масу вилийте та шар з сухофруктів, розрівняйте та покладіть в морозилку.

3

Смородину можна замінити на пюре манго-маракуйя або на будь-яке інше щось дуже яскраве і смачне! Смачного!

Поради щодо приготування

Готовий веганський десерт можна зберігати в морозилці до 2 тижнів.

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