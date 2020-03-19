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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Вівсяна каша з вишнею і горіхами від Євгена Клопотенко

Вівсяна каша з вишнею і горіхами від Євгена Клопотенко

20 хв

2 порції

280 ккал

0 / 5
Вівсяна каша на молоці з вишнею і горіхами – рецепт Євгена Клопотенко

Як приготувати вівсянку на сніданок/Смачно24

Приготуйте на сніданок дітям вівсяну кашу на молоці з вишнями та насінням за рецептом українського шеф-кухаря Євгена Клопотенко та здивуйте малечу корисною стравою. Повірте, перед такою вівсянкою не зможе встояти ніхто! Гайда готувати разом.

Інгредієнти

для страви

  • Насіння гарбуза

    2 ст. л.

  • Вишня

    80 г

  • Вода

    300 мл

  • Волоські горіхи

    30 г

  • Мелена кориця

    за смаком

  • Молоко

    300 мл

  • Мед

    2 ст. л.

  • Вівсяні пластівці

    150 г

  • Вершкове масло

    20 г

Рецепт приготування

1

Якщо для вівсянки ви використовуватимете морожену вишню – розморозьте її. Злийте сік з вишні.

2

У невеличкій каструлі відваріть вівсяні пластівці у воді та доведіть до кипіння. Влийте молоко, корицю і варіть вівсянку ще 2-3 хвилини. Зніміть кашу з вогню, додайте вершкове масло та перемішайте. 

3

Рясно полийте кашу медом, посипте горішками та гарбузовим насінням. Викладіть вишню та подавайте до столу. Смачного! 

Українська кухня Кухні світу Дитяче харчування Сніданки Інші

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