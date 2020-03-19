1

Якщо для вівсянки ви використовуватимете морожену вишню – розморозьте її. Злийте сік з вишні.

2

У невеличкій каструлі відваріть вівсяні пластівці у воді та доведіть до кипіння. Влийте молоко, корицю і варіть вівсянку ще 2-3 хвилини. Зніміть кашу з вогню, додайте вершкове масло та перемішайте.

3

Рясно полийте кашу медом, посипте горішками та гарбузовим насінням. Викладіть вишню та подавайте до столу. Смачного!