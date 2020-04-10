Випічка на Великдень 2020: вінок з горіхами, маком, родзинками

Великодній вінок з горіхами, родзинками та маком
7 год
1 порція
198 ккал
Як приготувати плетенку на Великдень/Смачно24
Ароматний вінок з начинкою на Великдень не тільки прикрасить ваш святковий стіл, а й смакуватиме кожному члену вашої родини. Гайда готувати солодку випічку на Великдень разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Свіжі дріжджі
30 г
-
Ванільний цукор
1 ч. л.
-
Волоські горіхи
100 г
-
Родзинки
100 г
-
Мак
100 г
-
Молоко
200 мл
-
Борошно пшеничне
500 г
-
Цукор
150 г
-
Вершкове масло
100 г
-
Сіль
1 дрібка
-
Яєчний жовток
2 шт.
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Розчиніть свіжі дріжджі у теплому молоці, додайте одну столову ложку цукру та перемішайте. Заздалегідь просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до опари 2 ст. л борошна, добре розмішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 20-30 хвилин.
2
В окремій глибокій мисці з’єднайте яйця, жовтки, цукор, ванільний цукор і добре перемішайте вінчиком до білого кольору.
3
Влийте яєчну суміш до опари, додайте решту борошна, сіль та розм’якшене масло – ретельно вимішайте тісто, поки воно не відставатиме від рук.
4
Накрийте миску з замішеним тістом харчовою плівкою та поставте в тепле місце на дві години, щоб підросло.
5
Для начинки запарте мак у кип’ятку, розітріть у блендері. Горіхи слід попередньо замочити, просушити та подрібнити. Родзинки – промийте та просушіть.
6
Готове тісто розділіть на три частини, кожну з яких розкачайте смужкою у 10х50 см. У першу смужку викладіть начинку з маку, присипте цукром та защепіть краї. У другу викладіть горіхи з цукром, у третю – родзинки.
7
Три рулети з начинками сплетіть у косичку, з’єднайте її краї та отримаєте вінок.
8
Розігрійте духовку до 180 градусів, змастіть деко вершковим маслом, викладіть Великодній вінок та змастіть його жовтком. Випікайте солодку пасхальну випічку 40-45 хвилин до готовності. Смачного!
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