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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Великодній вінок з горіхами, родзинками та маком

Великодній вінок з горіхами, родзинками та маком

7 год

1 порція

198 ккал

0 / 5
Випічка на Великдень 2020: вінок з горіхами, маком, родзинками

Як приготувати плетенку на Великдень/Смачно24

Ароматний вінок з начинкою на Великдень не тільки прикрасить ваш святковий стіл, а й смакуватиме кожному члену вашої родини. Гайда готувати солодку випічку на Великдень разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для випічки

  • Свіжі дріжджі

    30 г

  • Ванільний цукор

    1 ч. л.

  • Волоські горіхи

    100 г

  • Родзинки

    100 г

  • Мак

    100 г

  • Молоко

    200 мл

  • Борошно пшеничне

    500 г

  • Цукор

    150 г

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яєчний жовток

    2 шт.

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Розчиніть свіжі дріжджі у теплому молоці, додайте одну столову ложку цукру та перемішайте. Заздалегідь просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до опари 2 ст. л борошна, добре розмішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 20-30 хвилин.

2

В окремій глибокій мисці з’єднайте яйця, жовтки, цукор, ванільний цукор і добре перемішайте вінчиком до білого кольору.

3

Влийте яєчну суміш до опари, додайте решту борошна, сіль та розм’якшене масло – ретельно вимішайте тісто, поки воно не відставатиме від рук.

4

Накрийте миску з замішеним тістом харчовою плівкою та поставте в тепле місце на дві години, щоб підросло.

5

Для начинки запарте мак у кип’ятку, розітріть у блендері. Горіхи слід попередньо замочити, просушити та подрібнити. Родзинки – промийте та просушіть.

6

Готове тісто розділіть на три частини, кожну з яких розкачайте смужкою у 10х50 см. У першу смужку викладіть начинку з маку, присипте цукром та защепіть краї. У другу викладіть горіхи з цукром, у третю – родзинки.

7

Три рулети з начинками сплетіть у косичку, з’єднайте її краї та отримаєте вінок.

 8

Розігрійте духовку до 180 градусів, змастіть деко вершковим маслом, викладіть Великодній вінок та змастіть його жовтком. Випікайте солодку пасхальну випічку 40-45 хвилин до готовності. Смачного!

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