Випічка на Великдень 2020: вінок з горіхами, маком, родзинками

1

Розчиніть свіжі дріжджі у теплому молоці, додайте одну столову ложку цукру та перемішайте. Заздалегідь просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до опари 2 ст. л борошна, добре розмішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 20-30 хвилин.

2

В окремій глибокій мисці з’єднайте яйця, жовтки, цукор, ванільний цукор і добре перемішайте вінчиком до білого кольору.

3

Влийте яєчну суміш до опари, додайте решту борошна, сіль та розм’якшене масло – ретельно вимішайте тісто, поки воно не відставатиме від рук.

4

Накрийте миску з замішеним тістом харчовою плівкою та поставте в тепле місце на дві години, щоб підросло.

5

Для начинки запарте мак у кип’ятку, розітріть у блендері. Горіхи слід попередньо замочити, просушити та подрібнити. Родзинки – промийте та просушіть.

6

Готове тісто розділіть на три частини, кожну з яких розкачайте смужкою у 10х50 см. У першу смужку викладіть начинку з маку, присипте цукром та защепіть краї. У другу викладіть горіхи з цукром, у третю – родзинки.

7

Три рулети з начинками сплетіть у косичку, з’єднайте її краї та отримаєте вінок.

8

Розігрійте духовку до 180 градусів, змастіть деко вершковим маслом, викладіть Великодній вінок та змастіть його жовтком. Випікайте солодку пасхальну випічку 40-45 хвилин до готовності. Смачного!