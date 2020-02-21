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Смачно 24 Інші Сніданки Як приготувати яєчню з молоком: простий рецепт

Як приготувати яєчню з молоком: простий рецепт

5 хв

2 порції

128 ккал

Рецепт домашньої яєчні з молоком/Смачно24

Рецепт яєчні з молоком чудово підійте для приготування швидкого сніданку. За бажанням, до яєчні можна додати спеції, свіжу зелень або підсмажити шматочки бекону. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яйця водою та просушіть паперовим рушником. У глибоку миску вибийте яйця та збийте їх вінчиком або виделкою до однорідної консистенції.

2

Посоліть яйця за смаком та ретельно перемішайте суміш. Додайте до яєць молоко та перемішайте всі інгредієнти.

3

Розігрійте сковорідку, змажте олією та вилиєте яйєчну суміш. Накрийте сковорідку кришкою та вже через три хвилини яєчня буде готова. Смачного!

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