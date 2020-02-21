1

Ретельно помийте яйця водою та просушіть паперовим рушником. У глибоку миску вибийте яйця та збийте їх вінчиком або виделкою до однорідної консистенції.

2

Посоліть яйця за смаком та ретельно перемішайте суміш. Додайте до яєць молоко та перемішайте всі інгредієнти.

3

Розігрійте сковорідку, змажте олією та вилиєте яйєчну суміш. Накрийте сковорідку кришкою та вже через три хвилини яєчня буде готова. Смачного!