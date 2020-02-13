Як приготувати яйця Бенедикт: рецепт Євгена Клопотенко
15 хв
2 порції
180 ккал
Рецепт яєць Бенедикт від Євгена Клопотенко/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас неймовірно смачний рецепт приготування яєць Бенедикт від Євгена Клопотенко. Шеф-кухар розповість, як правильно готувати цю вишукану страву, яка ідеально підходить для сніданку. Вам не потрібно витрачати багато часу на приготування яєць Бенедикт, адже вони готуються за 15 хвилин. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Бекон
50 г
-
Білий винний оцет
1 ст. л.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
-
Вершкове масло
50 г
-
Тости
2 скибочки
-
Яйце
2 шт.
-
Вода
1 ч. л.
-
Лимонний сік
1 ст. л.
-
Вершкове масло
65 г
-
Яєчний жовток
3 шт.
Рецепт приготування
1
Помийте цибулю, зніміть з неї лушпиння. Розріжте цибулю на дві половинки та дрібно наріжте. Бекон потрібно нарізати невеликими брусочками.
2
Підготуйте каструлю з водою для приготування яйця пашот, налийте в воду оцет та поставте на слабкий вогонь. Розмішайте воду ложкою, щоб утворилась воронка. Делікатно розбийте яйце в воронку, перемішайте по краях, щоб закрутити яйце, але при цьому не пошкодити його. Варіть яйце 3 хвилини та дістаньте з води. Викладіть яйце пашот на щільний паперовий рушник, щоб вбралася зайва волога.
3
Розігрійте сковорідку, додайте вершкового масла та підсмажте тости з обох сторін до золотої скоринки. Готові тости просушіть паперовим рушником, щоб позбутись зайвого жиру. На цьому ж маслі підсмажте цибулю та бекон.
4
Для приготування соусу підготуйте парову баню, миска не повинна торкатись дном води. Викладіть в миску вершкове масло, розтопіть його та додайте солі. Ретельно помийте яйця, розділіть на білок і жовток. Для соусу ми використовуватимемо тільки жовтки. Легенько збийте жовтки виделкою та тоненькою цівкою вливайте їх в миску з вершковим маслом. Збивайте масу вінчиком та додайте лимонний сік. Продовжуйте перемішувати соус вінчиком, зніміть миску з водяної бані та перемішуйте ще кілька хвилин.
5
Формуємо яйце Бенедикт: візьміть тарілку, в якій будете подавати страву, викладіть на неї тост, потім бекон з цибулею. Обережно викладіть на бекон яйце пашот та полийте соусом Голандез. Смачного!
Поради щодо приготування
Яйця Бенедикт - Євген Клопотенко - відео онлайн:
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