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Як правильно чистити авокадо: корисні поради

5 хв

160 ккал

5 / 5

Авокадо прийнято вважати фруктом, адже він росте на дереві та має кісточку. Хоча смак у авокадо доволі не виражений та він маслянистої структури. Авокадо багатий на мононенасичені жири, він володіє протизапальними властивостями та підвищує засвоюваність лікопіну і бета-каротину втричі.

Авокадо ще називають їжею богів. Цей плід легко може замінити масло на хлібі, його можна використати як соус для сендвіча, поєднавши із яйцем та овочами. Авокадо є невід’ємною частиною гуакамоле та його можна використовувати практично у всіх стравах. Авокадо чудово підлягає термічній обробці, наприклад, смаженню на грилі або у паніровці.

Як обрати авокадо

При виборі авокадо слід в першу чергу звернути увагу на його колір. Стиглий плід забарвлений у темно-зелений колір. Вийняток тільки авокадо Хаас, колір цього плоду темний. Авокадо не повинен бути занадто м’яким та не залишати вм’ятини після натискання на нього. У магазинах частенько продають ще не достиглі плоди авокадо, які потрібно обгорнути газетою та залишити в теплому місці для достигання на кілька днів. Твердий, неспілий плід непридатний для споживання та несмачний.

Ще один метод розпізнати авокадо на якість, це обережно відгорнути невеличку кісточку на вершечку плоду. Плід авокадо у дірочці має бути забарвлений у зелений колір. Тьмяний колір плоду свідчить про те, що авокадо вже зіпсований.

Смачно 24 навчить вас, як правильно чистити цей суперфуд!

Рецепт приготування

1

Помийте плід авокадо та протріть його паперовим рушником.

2

Гострим лезом ножа, обережно розріжте авокадо уздовж по колу плода. Візьміть руками за обидві половинки авокадо та проверніть долоні у різні сторони.

3

Кісточку можна вийняти двома методами. Перший – це вдарити лезом ножа по кісточці, так щоб вона відділилась разом із лезом ножа. Другий – обережно підважити його ложкою.

4

Щоб дістати м’якоть авокадо, візьміть столову ложку та встроміть її між м’якоттю та шкіркою. Делікатними рухами, пропхайте ложку всередину авокадо та м’якоть цілою від’єднається від шкірки. 

5

Щоб авокадо при зберіганні не втратило свіжість та не потемніло, збризніть половинки плоду лимонним соком та обгорніть харчовою плівкою. Проте, найкраще його споживати одразу після розрізання. Смачного!

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