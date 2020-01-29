Як правильно чистити гранат: корисні поради
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Ласувати гранатом люблять мабуть усі, а от коли справа доходить до його чищення бажаючих мало. Гранат надзвичайно корисний та багатий на вітаміни. В 100 грамах гранату міститься денна норма вітаміну К, безліч корисних мікроелементів, вітамінів, волокон, які такі необхідні для здоров’я людини.
Ми підготували для вас покрокову інструкцію правильної очистки гранату в домашніх умовах.
Рецепт приготування
1
Гострим ножем зріжте верхню кришечку граната та обережно зніміть її.
2
Зробіть розрізи зверху вниз по колу в перегородках гранату.
3
У центр гранату делікатно вставте ніж і обережно розділіть його на дві половинки.
4
По лінії розрізів легко поділіть фрукт на частини.
5
Викладіть гранат на тарілку та розправте його на частини, як пелюстки квітки. Смачного!
Поради щодо приготування
Щоб відокремити зерна від гранату просто занурте його у миску з водою, та обережно відділяйте їх пальцями.
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