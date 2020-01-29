Смачно 24 Інші Корисні поради Як правильно чистити гранат: корисні поради

Як правильно чистити гранат: корисні поради

15 хв

Ласувати гранатом люблять мабуть усі, а от коли справа доходить до його чищення бажаючих мало. Гранат надзвичайно корисний та багатий на вітаміни. В 100 грамах гранату міститься денна норма вітаміну К, безліч корисних мікроелементів, вітамінів, волокон, які такі необхідні для здоров’я людини.

Ми підготували для вас покрокову інструкцію правильної очистки гранату в домашніх умовах.

Рецепт приготування

1

Гострим ножем зріжте верхню кришечку граната та обережно зніміть її.

2

Зробіть розрізи зверху вниз по колу в перегородках гранату.

3

У центр гранату делікатно вставте ніж і обережно розділіть його на дві половинки. 

4

По лінії розрізів легко поділіть фрукт на частини.

5

Викладіть гранат на тарілку та розправте його на частини, як пелюстки квітки. Смачного!

Поради щодо приготування

Щоб відокремити зерна від гранату просто занурте його у миску з водою, та обережно відділяйте їх пальцями.

Корисні поради Корисні перекуси Інші Закуски

Схожі рецепти

Класичний рецепт аджики на зиму Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Консервація
Рулетики з кабачками та куркою Хочете пікнік вдома? Тоді зробіть рулетики з кабачками та куркою!

1 год 10 хв

12 порцій

Овочеві закуски
Пиріг з кабачками Ідеальна літня випічка, яка не може не сподобатися

1 год 10 хв

3 порції

Пироги овочеві
Рецепт закуски з кабачків та сиру Проста та смачна закуска для будь-якої події!

40 хв

10 порцій

Овочеві закуски

Новини кулінарії

Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Ектор Хіменес-Браво
Поль Бокюз: друга річниця смерті відомого шеф-кухара
Шеф-кухарі
50 найкращих ресторанів світу: список
Шеф-кухарі
Ектору Хіменесу-Браво 48: біографія шеф-кухара
Ектор Хіменес-Браво
Le Cordon Bleu 125 років: що відомо про кулінарну школу
Le Cordon Bleu

Останні рецепти

Салат з креветками: легкий рецепт Покрокова інструкція приготування рецепту з креветок

30 хв

4 порції

Салат з морепродуктами
Салат за 5 хвилин: рецепт з пекінською капустою Готуємо швидкий салат з пекінською капустою

5 хв

4 порції

Овочеві салати
Рецепт салату з крабових паличок Надзвичайно смачний та легкий у приготуванні салат з покроковою інструкцією

35 хв

6 порцій

Салати з рибою