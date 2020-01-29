Ласувати гранатом люблять мабуть усі, а от коли справа доходить до його чищення бажаючих мало. Гранат надзвичайно корисний та багатий на вітаміни. В 100 грамах гранату міститься денна норма вітаміну К, безліч корисних мікроелементів, вітамінів, волокон, які такі необхідні для здоров’я людини.

Ми підготували для вас покрокову інструкцію правильної очистки гранату в домашніх умовах.