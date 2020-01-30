Як правильно чистити креветки: покрокова інструкція
25 хв
Покрокова інструкція від Смачно 24 допоможе вам навчитись швидко та легко чистити креветки.
Рецепт приготування
1
Розріжте креветку гострим ножем вздовж спини.
2
Видаліть руками пластинки креветки від голови до хвоста.
3
Відріжте голову креветки ножем або просто відламайте.
4
Візьміть ноги креветки в пучок та відірвіть.
5
Щоб видалити стравохід у креветки, візьміть гострий ніж та обережним і плавних рухом проріжте її по спині. Злегка розсуньте м’ясо та дістаньте нутрощі пальцями або ножем.
6
Промийте очищені креветки у воді та обережно просушіть паперовим рушником. Креветки готові до приготування. Смачного!
Поради щодо приготування
Якщо ви використовуєте заморожені креветки, тоді перед початком чищення їх потрібно розморозити.