1

Розріжте креветку гострим ножем вздовж спини.

2

Видаліть руками пластинки креветки від голови до хвоста.

3

Відріжте голову креветки ножем або просто відламайте.

4

Візьміть ноги креветки в пучок та відірвіть.

5

Щоб видалити стравохід у креветки, візьміть гострий ніж та обережним і плавних рухом проріжте її по спині. Злегка розсуньте м’ясо та дістаньте нутрощі пальцями або ножем.

6

Промийте очищені креветки у воді та обережно просушіть паперовим рушником. Креветки готові до приготування. Смачного!