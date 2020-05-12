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Як правильно приготувати спаржу: корисні поради

5 хв

20 ккал

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Як правильно приготувати спаржу: корисні поради, рецепт

Сьогодні спаржу можна зустріти не тільки у меню вишуканих ресторанів Італії чи Франції, її успішно вирощують українські фермери. З кожним роком її ціна стає все доступнішою для українців. Адже, імпортний свіжий продукт, може сягати у ціні 450 гривень за кілограм. Ціна на спаржу в українських фермерів значно нижча.

Спаржа одна з перших овочів, які з’являються в травні. Вона надзвичайно багата на вітаміни, мікроелементи, також це дуже низькокалорійний овоч. У 100 грамах спаржі всього 20 ккал.

Відомо, що рецепти зі спаржі увійшли до першої в історії людства кулінарної книги, ще в античному Римі. Також, згадки про неї є ще до нашої ери – в Єгипті.

Природнє забарвлення спаржі зелене або з фіолетовим відтінком. Білу спаржу вирощують без доступу до світла, тому її паростки ніжні та молочного кольору.

Щоб відчути божественний смак спаржі, потрібно насамперед правильно її приготувати, щоб не зруйнувати ніжну текстуру овоча.

Як приготувати спаржу, щоб вона була смачною, зробити це професійно та швидко – далі у інструкції Смачно 24.

 

Рецепт приготування

1

Відрізаємо нижню та найтвердішу частину спаржі, приблизно 2-3 сантиметри.

2

Якщо спаржа молода, її не завжди очищають. Тільки у разі, якщо верхній шар стебла твердий. Головне правило правильної очистки спаржі – це очищати тільки її нижню частину. Суцвіття овоча – найдзвичайно ніжна та смачна частина продукту. 

3

Бланшуємо спаржу в підсоленій киплячій воді не більше одної хвилини. Для більш яскравого смаку спаржі, у воду можна додати лимонного соку.

4

Заздалегідь підготуйте додаткову посудину з холодною водою та шматочками льоду. Це зупинить процес подальшого приготування спаржі. Викладіть спаржу на паперовий рушник, щоб позбутись зайвої вологи.

5

Спаржа готова до вживання. Смачного!

Поради щодо приготування

Щоб надати спаржі додаткового смаку, її можна обсмажити на вершковому маслі протягом одної хвилини.

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