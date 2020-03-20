Як правильно варити довгозернистий рис: покроковий рецепт
45 хв
3 порції
24 ккал
Як приготувати рис/Смачно24
Правильно приготований рис – запорука смачного гарніру. Кожному варто знати важливі правила того, як приготувати рис смачним, корисним та поживним.
Довгозернистий сорт рису дуже поширений в кулінарії. Його використовують для варіння плову, гарніру і багатьох інших страв.
Інгредієнти
-
Лимонний сік
1 за смаком
-
Олія соняшникова
1 ч. л.
-
Рис довгозернистий
150 г
-
Сіль
1 за смаком
Рецепт приготування
1
Спочатку рис промийте в холодній воді понад 5 раз, щоб вона стала прозорою. Вода з рису повинна бути прозорою, для того, щоб рис був розсипчастим після варіння.
2
Після цього залити промитий рис необхідною кількістю холодної води й поставити на середній вогонь. Іноді рис треба перемішувати, адже він може прилипнути до низу каструлі.
3
Солити рис варто після того, як вода закипить. Зменшити вогонь і залишити варитися на 15 хвилин на повільному вогні.
4
Після приготування, відкинути рис на сито, дати воді стекти та додати вершкове масло за смаком.
Поради щодо приготування
Спочатку рис треба замочити та промити в декількох водах, щоб позбутися сміття й надлишку крохмалю, зробити рис пухким. Також це поліпшить колір готової страви.
Після кипіння додайте до рису трішечки солі й зовсім трохи рослинної олії. А якщо хочете отримати дійсно білосніжну страву, то знадобиться лимонний сік або яблучний оцет.
Щоб приготувати розсипчасту основу, потрібно постійно підтримувати оптимальну температуру в каструлі. Коли крупа з водою закипить, зменште вогонь до мінімуму та накрийте кришкою.
До речі, для розсипчастості найкраще варити рис в мультиварці, рисоварці, казані або в каструлі з товстим дном.
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