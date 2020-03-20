Рис довгозернистий

1

Спочатку рис промийте в холодній воді понад 5 раз, щоб вона стала прозорою. Вода з рису повинна бути прозорою, для того, щоб рис був розсипчастим після варіння.

2

Після цього залити промитий рис необхідною кількістю холодної води й поставити на середній вогонь. Іноді рис треба перемішувати, адже він може прилипнути до низу каструлі.

3

Солити рис варто після того, як вода закипить. Зменшити вогонь і залишити варитися на 15 хвилин на повільному вогні.

4

Після приготування, відкинути рис на сито, дати воді стекти та додати вершкове масло за смаком.