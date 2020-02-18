Як правильно запекти курку в духовці: рецепт з медом
2 год 40 хв
4 порції
142 ккал
Готуємо курку в духовці з медом/Смачно24
За рецептом Смачно 24 ви приготуєте бездоганно смачну курку, соковиту всередині та з хрусткою скоринкою ззовні. Все що вам потрібно, це ретельно виконувати нашу покрокову інструкцію приготування курки в духовці з медовим маринадом. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Курка
2 кг
-
Олія соняшникова
за смаком
-
Мелений імбир
1/2 ч. л.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Мед
150 г
-
Вершкове масло
30 г
-
Соєвий соус
120 мл
-
Сіль
за смаком
-
Спеція базилік (сушений)
1/2 ч. л.
-
Спеція карі
1/2 ч. л.
-
Часник
4 зубчики
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте тушку курки водою, просушіть паперовим рушником та натріть сіллю та перцем з усіх боків.
2
Для маринаду візьміть соєвий соус, мед, масло, спеції та вичавлений часник – змішайте всі інгредієнти в окремій посудині до однорідної маси. Цим маринадом потрібно змастити курку та залишити її на годину маринуватися.
3
Підготуйте деко для запікання, змастіть його соняшниковою олією, духовку розігрійте до 230 градусів. Перекладіть курку на деко грудкою вгору, накрийте фольгою та випікайте 35 хвилин.
4
Приберіть фольгу та випікайте курку ще 40 хвилин до готовності. Після випікання залиште курку “відпочити” на 10 хвилин – готова курка буде ще соковитіша.
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