24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Як правильно запекти курку в духовці: рецепт з медом

Як правильно запекти курку в духовці: рецепт з медом

2 год 40 хв

4 порції

142 ккал

Готуємо курку в духовці з медом/Смачно24

За рецептом Смачно 24 ви приготуєте бездоганно смачну курку, соковиту всередині та з хрусткою скоринкою ззовні. Все що вам потрібно, це ретельно виконувати нашу покрокову інструкцію приготування курки в духовці з медовим маринадом. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте тушку курки водою, просушіть паперовим рушником та натріть сіллю та перцем з усіх боків.

2

курка в духовціДля маринаду візьміть соєвий соус, мед, масло, спеції та вичавлений часник – змішайте всі інгредієнти в окремій посудині до однорідної маси. Цим маринадом потрібно змастити курку та залишити її на годину маринуватися.

3

Підготуйте деко для запікання, змастіть його соняшниковою олією, духовку розігрійте до 230 градусів. Перекладіть курку на деко грудкою вгору, накрийте фольгою та випікайте 35 хвилин. 

4

Приберіть фольгу та випікайте курку ще 40 хвилин до готовності. Після випікання залиште курку “відпочити” на 10 хвилин – готова курка буде ще соковитіша. 

Українська кухня Другі страви Кухні світу М'ясні страви

Схожі рецепти

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви
Котлети з гарбуза: покроковий рецепт Корисні котлети з гарбузом, які сподобаються Вашій родині!

1 год 10 хв

3 порції

Другі страви
Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви
Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Новини кулінарії

Що таке сир тофу: шкода і користь
Про продукт
Шеф-кухарі привітали шанувальників з Днем святого Валентина у соцмережах
Шеф-кухарі
Що приготувати на романтичну вечерю в День Валентина
Що приготувати на День Валентина: швидкі сніданки
Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Шеф-кухарі

Останні рецепти

Домашній суп з рисом: легкий рецепт приготування Готуємо рисовий домашній суп без м'яса за простим рецептом

30 хв

2 порції

Українська
Рецепт фаршированого перцю з м'ясом і рисом Покрокове приготування домашнього фаршированого перцю з м'ясом і рисом

40 хв

6 порцій

Українська
Як приготувати картопляне пюре вдома: легкий рецепт Покрокове приготування картопляного пюре з відео

35 хв

4 порції

Українська