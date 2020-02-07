Як приготувати бісквіт в мультиварці/Смачно24

Якщо ви ще не готували бісквіт в мультиварці, не зволікайте з цим! Бісквіт випікається пухким, високим та надзвичайно смачним. Приготування бісквіту в мультиварці значно зекономить ваш час, а результат буде просто захопливий.

Пухкий бісквіт можна використати як коржі для торта, просто розріжте його поздовж та змажте кремом. Також, ви можете ласувати бісквітом не розрізаючи його, посипте бісквіт цукровою пудрою та полийте карамельним соусом. Варіантів для декору та використання бісквіту є безліч, головне його приготувати. Приготуйте пухкий бісквіт в мультиварці разом зі Смачно 24.