Як приготувати булгур: покроковий рецепт
20 хв
342 ккал
Булгур – це крупа з пшениці, без оболонки та пропарена, висушена і оброблена. Булгур надзвичайно популярний в Азії, також його готують в стравах традиційної турецької кухні.
Рецепт приготування
1
Розтопіть вершкове масло в глибокій каструлі та висипте в неї булгур. Швидко вимішуйте булгур ложкою, щоб вся крупа злегка просмажилась в маслі.
2
Крупу варять з розрахунку 1:2. Влийте до стакану булгуру, два стакани води. Посоліть воду за смаком.
3
Варіть крупу 10-15 хвилин. Накрийте кришкою та запарюйте булгур ще 10 хвилин.
4
До готового булгуру додайте ложку вершкового масла. Смачного!
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