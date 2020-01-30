Смачно 24 Інші Корисні поради Як приготувати булгур: покроковий рецепт

Як приготувати булгур: покроковий рецепт

20 хв

342 ккал

Булгур – це крупа з пшениці, без оболонки та пропарена, висушена і оброблена. Булгур надзвичайно популярний в Азії, також його готують в стравах традиційної турецької кухні. 

Рецепт приготування

1

Розтопіть вершкове масло в глибокій каструлі та висипте в неї булгур. Швидко вимішуйте булгур ложкою, щоб вся крупа злегка просмажилась в маслі.

2

Крупу варять з розрахунку 1:2. Влийте до стакану булгуру, два стакани води. Посоліть воду за смаком.

3

Варіть крупу 10-15 хвилин. Накрийте кришкою та запарюйте булгур ще 10 хвилин.

4

До готового булгуру додайте ложку вершкового масла. Смачного!

Другі страви Корисні поради Каші Інші

Схожі рецепти

Гарбузова каша з манкою: рецепт Рецепт каші з гарбуза, яка дуже просто і швидко готується з доступних інгредієнтів

45 хв

5 порцій

Другі страви
Рецепт каші з гарбуза та рису в мультиварці Спробуйте приготувати легку та корисну страву з рису та гарбуза

1 год 30 хв

4 порції

Другі страви
Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви
Оладки з кабачків: покроковий рецепт Дуже ніжна та проста в приготуванні страва

1 год

4 порції

Другі страви

Новини кулінарії

Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Шеф-кухарі
Поль Бокюз: друга річниця смерті відомого шеф-кухара
Шеф-кухарі
50 найкращих ресторанів світу: список
Шеф-кухарі
Ектору Хіменесу-Браво 48: біографія шеф-кухара
Шеф-кухарі
Le Cordon Bleu 125 років: що відомо про кулінарну школу
Євген Клопотенко

Останні рецепти

Рецепт шарлотки з яблуками Покроковий рецепт приготування легкого рецепту вдома

50 хв

6 порцій

Солодка випічка
Кокосове печиво від Лізи Глінської: рецепт Покроковий рецепт приготування кокосового печива

1 год 20 хв

4 порції

Ліза Глінська
Рецепт тіста для піци Рецепт ідеального тіста для піци

45 хв

2 порції

Піца