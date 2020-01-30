1

Розтопіть вершкове масло в глибокій каструлі та висипте в неї булгур. Швидко вимішуйте булгур ложкою, щоб вся крупа злегка просмажилась в маслі.

2

Крупу варять з розрахунку 1:2. Влийте до стакану булгуру, два стакани води. Посоліть воду за смаком.

3

Варіть крупу 10-15 хвилин. Накрийте кришкою та запарюйте булгур ще 10 хвилин.

4

До готового булгуру додайте ложку вершкового масла. Смачного!