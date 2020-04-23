Як приготувати домашній м'який сир – рецепт без консервантів

1

У глибокій посудині змішуємо сметану та кефір.

2

Додаємо сіль та перець за смаком. Щоб вийшов солений сир, достатньо додати 2 чайні ложки солі.

3

Перемішуємо масу до однорідної консистенції.

4

Друшляк вистеляємо марлею, згорнутою в 4 рази, та виливаємо суміш. Накриваємо марлею зверху та придавлюємо тарілкою.

5

Ставимо в холодильник на 8-10 годин та час від часу зливаємо сироватку, що утворюється.

6

Готовий сир перекладіть у посудину, надаючи йому потрібної форми.