24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Як приготувати домашній м'який сир: смачний рецепт

Як приготувати домашній м'який сир: смачний рецепт

10 год 50 хв

4 порції

85 ккал

0 / 5
Як приготувати домашній м'який сир – рецепт без консервантів

Як приготувати домашній м'який сир вдома/Смачно24

Надзвичайно смачний рецепт домашнього сиру, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Ніжна структура, легкий та приємний смак, а головне – без жодних консервантів та шкідливих домішок. Гайда готувати смачний домашній сир разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Кефір

    400 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сметана

    400 мл

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

У глибокій посудині змішуємо сметану та кефір.

2

Додаємо сіль та перець за смаком. Щоб вийшов солений сир, достатньо додати 2 чайні ложки солі.

3

Перемішуємо масу до однорідної консистенції.

4

Друшляк вистеляємо марлею, згорнутою в 4 рази, та виливаємо суміш. Накриваємо марлею зверху та придавлюємо тарілкою.

5

Ставимо в холодильник на 8-10 годин та час від часу зливаємо сироватку, що утворюється.

6

Готовий сир перекладіть у посудину, надаючи йому потрібної форми.

Поради щодо приготування

Для пікантнішого смаку до сиру фета можна додати прованські трави або паприку.

Українська кухня Другі страви Кухні світу Холодні страви

Схожі рецепти

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви
Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви
Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Новини кулінарії

Що приготувати з вареної гречки: смачні рецепти
Цікаві підбірки
Ситні страви на швидку руку: смачні рецепти
Цікаві підбірки
Рецепти вітамінних страв на час карантину
Цікаві підбірки
Рецепти недорогих салатів на Великдень
Цікаві підбірки
Як зафарбувати яйця на Великдень: цікаві ідеї
Цікаві підбірки
Як пофарбувати яйця в цибулевому лушпинні на Великдень
Цікаві підбірки

Останні рецепти

Як приготувати яйця Бенедикт: рецепт Євгена Клопотенко Швидкий рецепт вишуканого сніданку з покроковою інструкцією

15 хв

2 порції

Французька
Смачний рецепт омлету з копченою сьомгою Швидкий та простий рецепт приготування домашнього омлету з сьомгою

25 хв

4 порції

Другі страви
Спагеті карбонара: рецепт від Євгена Клопотенко Домашній рецепт спагеті карбонара від Євгена Клопотенка

20 хв

4 порції

Італійська