Як приготувати хліб вдома: рецепт без дріжджів в духовці
3 год
1 порція
85 ккал
Як приготувати домашній хліб/Смачно 24
Не має нічого смачнішого ніж власноруч випечений домашній хліб. Смачно 24 пропонує вам приготувати ароматний домашній хліб та ласувати ним з ніжним вершковим маслом. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Білий кунжут
за смаком
-
Вода
330 г
-
Закваска
100 г
-
Олія соняшникова
30 г
-
Борошно пшеничне
560 г
-
Мед
60 г
-
Сіль
1 ст. л.
Рецепт приготування
1
Щоб приготувати опару з’єднайте опару зі 100 г борошна та 100 мл фільтрованої води. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та накрийте харчовою плівкою. Поставте опару в тепле місце на кілька годин.
2
Коли опара “підійшла” додайте в неї 230 мл теплої води, сіль та 1 ст. л соняшникової олії. За бажанням можна додати мед.
3
Розімніть масу руками та невеликими порціями додавайте просіяне борошно. Замісіть еластичне тісто та знову накрийте його харчовою плівкою і поставте в тепле місце на годину.
4
Обімніть тісто руками, сформуйте бажану форму та викладіть його на деко з пергаментом, посипте кунжутом. Поставте тісто в духовку, коли тісто трішки підросте включіть духовку на 190 градусів та випікайте тісто до готовності приблизно 40-45 хвилин.
5
Готовий хліб залиште охолонути в деко. Смачного!
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