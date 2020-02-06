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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Як приготувати курячу печінку з цибулею

Як приготувати курячу печінку з цибулею

35 хв

2 порції

153 ккал

Куряча печінка – це один із найпростіших у приготуванні продуктів. Якщо ви стежите за своєю фігурою, страви з курячої печінки ідеально вам підійдуть! Адже, окрім вітамінів та корисних мікроелементів, які вона містить в собі, куряча печінка дуже низькокалорійна, 136 ккал в 100 грамах продукту. Але якщо у вас підвищений холестерин, або проблеми з нирками, вам краще від неї відмовитись.

Куряча печінка відмінно смакує з вершками, сметаною, йогуртом. З неї роблять печінкові паштети, які виходять надзвичайно ніжними та навіть смажать в клярі.

Смачно 24 пропонує вам приготувати соковиту та ніжну, курячу печінку з цибулею і вершками для буденного столу.

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте курячу печінку водою, почистьте її від прожилок та наріжте невеликими шматочками. Солити печінку зразу не потрібно, завжди додавайте до неї спецій в самому кінці приготування. Розігрійте сковорідку на середньому вогні, налийте трохи олії та зачекайте, доки вона нагріється. Викладіть курячу печінку в сковорідку та смажте декілька хвилин.

2

Почистьте цибулю від шкірки, помийте та наріжте кільцями. Додайте нарізану цибульку до курячої печінки та ретельно перемішайте. Коли цибуля трохи зарум'яниться влийте в сковорідку вершки, перемішайте та додайте спецій. Тушкуйте курячу печінку з цибулькою на маленькому вогні до 10 хвилин. 

3

Готову курячу печінку подавайте з картоплею, макаронами або овочами. Подрібніть улюблену зелень та посипте нею готову страву. Смачного!

Поради щодо приготування

Ніколи не купуйте заморожену курячу печінку, тільки свіжу та охолоджену.

Українська кухня Кухні світу

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