Куряча печінка – це один із найпростіших у приготуванні продуктів. Якщо ви стежите за своєю фігурою, страви з курячої печінки ідеально вам підійдуть! Адже, окрім вітамінів та корисних мікроелементів, які вона містить в собі, куряча печінка дуже низькокалорійна, 136 ккал в 100 грамах продукту. Але якщо у вас підвищений холестерин, або проблеми з нирками, вам краще від неї відмовитись.

Куряча печінка відмінно смакує з вершками, сметаною, йогуртом. З неї роблять печінкові паштети, які виходять надзвичайно ніжними та навіть смажать в клярі.

Смачно 24 пропонує вам приготувати соковиту та ніжну, курячу печінку з цибулею і вершками для буденного столу.