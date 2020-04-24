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Смачно 24 Кухні світу Українська кухня Як приготувати манну кашу на воді без грудочок: рецепт

Як приготувати манну кашу на воді без грудочок: рецепт

45 хв

4 порції

85 ккал

0 / 5
Як приготувати манну кашу на воді без грудочок: відео, рецепт

Рецепт смачної манної каші на воді вдома/Смачно24

Приготуйте манну кашу на воді за рецептом Смачно 24 та насолоджуйтесь неперевершеним смаком каші родом з дитинства.

Як приготувати манку на воді вдома – рецепт з відео:

 

Інгредієнти

для страви

  • Манна крупа

    400 г

  • Молоко

    100 мл

  • Цукор

    2 ст. л.

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сіль

    1/3 ч. л.

Рецепт приготування

1

Налийте воду у каструлю та додайте манну крупу. Пропорції крупи і води 1:2.

2

Додайте до манки цукор та ретельно вимішуйте кашу в процесі варіння.

3

Як тільки каша закипить, зменште вогонь до мінімального та додайте дрібку солі.

4

Вливаємо буквально 100 мл молока, перемішуємо й залишаємо на 3-4 хвилини.

5

Потім викладайте кашу по тарілках. У кожну порцію додайте шматочок вершкового масла. Смачного!

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