Як приготувати манну кашу на воді без грудочок: відео, рецепт

Як приготувати манну кашу на воді без грудочок: рецепт
45 хв
4 порції
85 ккал
Рецепт смачної манної каші на воді вдома/Смачно24
Приготуйте манну кашу на воді за рецептом Смачно 24 та насолоджуйтесь неперевершеним смаком каші родом з дитинства.
Як приготувати манку на воді вдома – рецепт з відео:
Інгредієнти
-
Манна крупа
400 г
-
Молоко
100 мл
-
Цукор
2 ст. л.
-
Вершкове масло
100 г
-
Сіль
1/3 ч. л.
Рецепт приготування
1
Налийте воду у каструлю та додайте манну крупу. Пропорції крупи і води 1:2.
2
Додайте до манки цукор та ретельно вимішуйте кашу в процесі варіння.
3
Як тільки каша закипить, зменште вогонь до мінімального та додайте дрібку солі.
4
Вливаємо буквально 100 мл молока, перемішуємо й залишаємо на 3-4 хвилини.
5
Потім викладайте кашу по тарілках. У кожну порцію додайте шматочок вершкового масла. Смачного!
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