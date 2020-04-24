Як приготувати манну кашу на воді без грудочок: відео, рецепт

1

Налийте воду у каструлю та додайте манну крупу. Пропорції крупи і води 1:2.

2

Додайте до манки цукор та ретельно вимішуйте кашу в процесі варіння.

3

Як тільки каша закипить, зменште вогонь до мінімального та додайте дрібку солі.

4

Вливаємо буквально 100 мл молока, перемішуємо й залишаємо на 3-4 хвилини.

5

Потім викладайте кашу по тарілках. У кожну порцію додайте шматочок вершкового масла. Смачного!