1

Ретельно миймо курячу грудку, відварюємо її до готовності в підсоленій воді зі спеціями за смаком (лавровий лист, перець).

2

Яйця відварюємо у підсоленій воді 7-8 хвилин до готовності. Також, відваріть картоплю, охолодіть та наріжте шматочками.

3

Дрібно наріжте редиску, огірок, зелень та викладіть у глибоку салатницю.

4

Охолодіть курячу грудку, наріжте дрібними шматочками та додайте в салатницю.

5

Почистіть відварені яйця від шкарлупи, наріжте дрібними шматочками та додайте до решти інгредієнтів.

6

Посоліть та поперчіть окрошку за смаком, перемішайте та залийте кефіром. За бажанням можна додати газованої води та оцту.

7

Перед подачею окрошки на стіл посипте її кропом. Смачного!