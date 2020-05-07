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Як приготувати окрошку на кефірі: легкий рецепт

3 год

6 порцій

142 ккал

0 / 5
Як приготувати окрошку на кефірі: рецепт окрошки в домашніх умовах

Як приготувати домашню окрошку на кефірі/Смачно24

Смачний, а головне низькокалорійний рецепт домашньої окрошки сподобається кожному. Смачно 24 підготував для вас рецепт домашньої окрошки на кефірі. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Білий бальзамічний оцет

    за смаком

  • Зелена цибуля

    1 пучок

  • Картопля

    2 шт.

  • Кефір

    за смаком

  • Курячі грудки

    400 г

  • Огірок

    2 шт.

  • Редиска

    5-6 шт.

  • Сіль

    за смаком

  • Кріп (зелень)

    1 пучок

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно миймо курячу грудку, відварюємо її до готовності в підсоленій воді зі спеціями за смаком (лавровий лист, перець).

2

Яйця відварюємо у підсоленій воді 7-8 хвилин до готовності. Також, відваріть картоплю, охолодіть та наріжте шматочками.

3

Дрібно наріжте редиску, огірок, зелень та викладіть у глибоку салатницю.

4

Охолодіть курячу грудку, наріжте дрібними шматочками та додайте в салатницю.

5

Почистіть відварені яйця від шкарлупи, наріжте дрібними шматочками та додайте до решти інгредієнтів.

6

Посоліть та поперчіть окрошку за смаком, перемішайте та залийте кефіром. За бажанням можна додати газованої води та оцту.

7

Перед подачею окрошки на стіл посипте її кропом. Смачного!

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