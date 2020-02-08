Як приготувати пасту Карбонара: легкий рецепт
55 хв
4 порції
347 ккал
Класичний рецепт приготування італійської пасти Карбонара від Смачно 24.
Інгредієнти
для страви
-
Бекон
100 г
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Оливкова олія
1 ст. л.
-
Вершки
3 ст. л.
-
Сіль
за смаком
-
Спагетті
400 г
-
Сир Пармезан
50 г
-
Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Відваріть спагетті, процідіть та дайте воді добре стекти.
2
Бекон наріжте тоненькими шматочками та підсмажте на оливковій олії.
3
Збийте вінчиком яйця, додайте до них вершки та тертий пармезан. Ретельно перемішайте суміш та додайте спецій.
4
Змішайте спагетті з беконом, потім з соусом. Посипте страву пармезаном. Смачного!
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