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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Як приготувати пасту Карбонара: легкий рецепт

Як приготувати пасту Карбонара: легкий рецепт

55 хв

4 порції

347 ккал

Класичний рецепт приготування італійської пасти Карбонара від Смачно 24.

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Відваріть спагетті, процідіть та дайте воді добре стекти.

2

Бекон наріжте тоненькими шматочками та підсмажте на оливковій олії.

3

Збийте вінчиком яйця, додайте до них вершки та тертий пармезан. Ретельно перемішайте суміш та додайте спецій.

4

Змішайте спагетті з беконом, потім з соусом. Посипте страву пармезаном. Смачного!

Італійська кухня Кухні світу

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