Як приготувати протеїновий коктейль вдома
5 хв
2 порції
95 ккал
Рецепт домашнього протеїнового коктейлю/Смачно24
Домашній протеїновий коктейль легко та швидко приготувати вдома, для цього вам потрібно мати блендер та три прості та дешеві інгредієнти. Від домашнього білкового напою ваш організм отримає більше корисних мікроелементів та вітамінів, ніж від хімічного. Гайда готувати протеїновий коктейль з бананом разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Банан
1 шт.
-
Домашній сир
250 г
-
Кефір
350 мл
Рецепт приготування
1
Для приготування домашнього протеїнового коктейлю вам потрібно придбати низькокалорійний кефір (тільки не купуйте 0%). Вилийте кефір в чашу блендера.
2
Оберіть для корисного білкового коктейлю домашній сир без крупинок, не знежирений. Додайте домашній сир до кефіру.
3
Помийте банан, почистіть його від шкірки та поріжте на шматочки – додайте в чашу блендера. Збийте протеїновий коктейль до однорідної маси та розлийте по склянках. Вітамінний напій вживайте одразу після приготування. Смачного!
Схожі рецепти
Новини кулінарії
Останні рецепти
25 хв
4 порції
30 хв
4 порції
40 хв
3 порції