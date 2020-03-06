1

Для приготування домашнього протеїнового коктейлю вам потрібно придбати низькокалорійний кефір (тільки не купуйте 0%). Вилийте кефір в чашу блендера.

2

Оберіть для корисного білкового коктейлю домашній сир без крупинок, не знежирений. Додайте домашній сир до кефіру.

3

Помийте банан, почистіть його від шкірки та поріжте на шматочки – додайте в чашу блендера. Збийте протеїновий коктейль до однорідної маси та розлийте по склянках. Вітамінний напій вживайте одразу після приготування. Смачного!