1

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не утворювались грудочки. Борошно для млинців краще обирати вищого гатунку.

2

Домашній або магазинний йогурт з'єднуємо із цукром та какао. Йогурт для приготування млинців краще обирати без цукру та рідкої консистенції.

3

Додаємо просіяну муку до суміші та ретельно перемішуємо до однорідної маси, щоб не було грудочок.

4

Додаємо ледь теплу фільтровану воду та знову замішуємо тісто для шоколадних млинців до однородіної маси.

5

Готове, вимішане тісто для шоколадних млинців має постояти до години часу в теплому місці. Так, тісто краще настоїться та млинці будуть пухкі та гладенькі.

6

Розігрійте сковорідку для млинців, якщо вона буде холодною, тісто приставатиме до поверхні сковорідки. Радимо вам придбати спеціальну сковорідку для приготування млинців з спеціальним покриттям.

7

Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків до золотої скоринки. Смачного!