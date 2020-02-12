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Смачно 24 Напої Какао Як приготувати смачне какао з молоком

Як приготувати смачне какао з молоком

15 хв

2 порції

103 ккал

Какао з молоком – універсальний напій для дорослих і дітей. Почніть свій день із чашечки ароматного какао з молоком разом з нами!

Інгредієнти

для напою

Рецепт приготування

1

Нагрійте молоко, додайте цукор та ретельно перемішайте.

2

Додайте какао-порошок і перемішайте, аби не було грудочок.

3

Доведіть до кипіння на повільному вогні.

4

Додайте корицю або ваніль, розлийте по чашках і відразу подавайте.

Какао Напої

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