Як приготувати смачне какао з молоком
15 хв
2 порції
103 ккал
Какао з молоком – універсальний напій для дорослих і дітей. Почніть свій день із чашечки ароматного какао з молоком разом з нами!
Рецепт приготування
1
Нагрійте молоко, додайте цукор та ретельно перемішайте.
2
Додайте какао-порошок і перемішайте, аби не було грудочок.
3
Доведіть до кипіння на повільному вогні.
4
Додайте корицю або ваніль, розлийте по чашках і відразу подавайте.
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