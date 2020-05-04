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Смачно 24 Соуси Класичні соуси Як приготувати соус Муслін: рецепт

Як приготувати соус Муслін: рецепт

25 хв

4 порції

122 ккал

0 / 5

Соус Муслін чудово підходить до риби.

Інгредієнти

для соусу

  • Лимон

    1 шт.

  • Лимонний сік

    3 ст. л.

  • Цукор

    за смаком

  • Вершки

    100 г

  • Вершкове масло

    250 г

  • Сіль

    за смаком

  • Яєчний жовток

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Вершкове масло розтопіть на сковорідці та зніміть піну. Охолодіть масло.

2

Збийте вершки міксером до стійкої піни.

3

Жовток, лимонний сік, сіль та цукор збийте міксером в окремій посудині. Підготуйте водяну баню та продовжуйте збивати соус вже на ній, поки піна не стане пишною.

4

Зніміть соус з водяної бані та тоненькою цівкою влийте в неї вершкове масло.

5

Перед подачею додайте до соусу збиті вершки. Натріть цедру лимону та змішайте з соусом Муслін та посоліть.

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