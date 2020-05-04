1

Вершкове масло розтопіть на сковорідці та зніміть піну. Охолодіть масло.

2

Збийте вершки міксером до стійкої піни.

3

Жовток, лимонний сік, сіль та цукор збийте міксером в окремій посудині. Підготуйте водяну баню та продовжуйте збивати соус вже на ній, поки піна не стане пишною.

4

Зніміть соус з водяної бані та тоненькою цівкою влийте в неї вершкове масло.

5

Перед подачею додайте до соусу збиті вершки. Натріть цедру лимону та змішайте з соусом Муслін та посоліть.