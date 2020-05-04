Як приготувати соус Муслін: рецепт
25 хв
4 порції
122 ккал
Соус Муслін чудово підходить до риби.
Інгредієнти
для соусу
-
Лимон
1 шт.
-
Лимонний сік
3 ст. л.
-
Цукор
за смаком
-
Вершки
100 г
-
Вершкове масло
250 г
-
Сіль
за смаком
-
Яєчний жовток
1 шт.
Рецепт приготування
1
Вершкове масло розтопіть на сковорідці та зніміть піну. Охолодіть масло.
2
Збийте вершки міксером до стійкої піни.
3
Жовток, лимонний сік, сіль та цукор збийте міксером в окремій посудині. Підготуйте водяну баню та продовжуйте збивати соус вже на ній, поки піна не стане пишною.
4
Зніміть соус з водяної бані та тоненькою цівкою влийте в неї вершкове масло.
5
Перед подачею додайте до соусу збиті вершки. Натріть цедру лимону та змішайте з соусом Муслін та посоліть.
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