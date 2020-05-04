Як приготувати стейк: легкий рецепт
7 хв
1 порція
270 ккал
Відмінний смажений стейк – це класика та водночас маленький шедевр. При приготуванні стейку важливо правильно обрати температуру та сковорідку з товстим дном. А от скільки його готувати, все залежить від того, який ступінь просмаження ви полюбляєте.
Інгредієнти
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Червоне сухе вино
5 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Сіль
за смаком
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Стейк
250 г
Рецепт приготування
1
М’ясо для стейку помити, промокнути паперовим рушником та додати спецій. Жировий шар проколоти виделкою кілька разів.
2
В сковорідку налийте олії та розігрійте її.
3
Покладіть стейк в сковорідку та обсмажте з кожної сторони по 1 хвилині.
4
Викладіть підсмажений стейк на фольгу та обгорніть його, щоб стейк не втратив температуру та постояв 2-3 хвилини.
5
Сік, який утворився під час смаження стейку не виливайте. Додайте до нього червоне сухе вино та проваріть. Додайте спецій. Смачного!
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