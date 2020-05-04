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Смачно 24 Другі страви М'ясні страви Як приготувати стейк: легкий рецепт

Як приготувати стейк: легкий рецепт

7 хв

1 порція

270 ккал

0 / 5

Відмінний смажений стейк – це класика та водночас маленький шедевр. При приготуванні стейку важливо правильно обрати температуру та сковорідку з товстим дном. А от скільки його готувати, все залежить від того, який ступінь просмаження ви полюбляєте.

Інгредієнти

для стейку

  • Червоне сухе вино

    5 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Стейк

    250 г

Рецепт приготування

1

М’ясо для стейку помити, промокнути паперовим рушником та додати спецій. Жировий шар проколоти виделкою кілька разів.

2

В сковорідку налийте олії та розігрійте її.

3

Покладіть стейк в сковорідку та обсмажте з кожної сторони по 1 хвилині.

4

Викладіть підсмажений стейк на фольгу та обгорніть його, щоб стейк не втратив температуру та постояв 2-3 хвилини.

5

Сік, який утворився під час смаження стейку не виливайте. Додайте до нього червоне сухе вино та проваріть. Додайте спецій. Смачного!

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