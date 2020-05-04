1

М’ясо для стейку помити, промокнути паперовим рушником та додати спецій. Жировий шар проколоти виделкою кілька разів.

2

В сковорідку налийте олії та розігрійте її.

3

Покладіть стейк в сковорідку та обсмажте з кожної сторони по 1 хвилині.

4

Викладіть підсмажений стейк на фольгу та обгорніть його, щоб стейк не втратив температуру та постояв 2-3 хвилини.

5

Сік, який утворився під час смаження стейку не виливайте. Додайте до нього червоне сухе вино та проваріть. Додайте спецій. Смачного!