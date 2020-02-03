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Як приготувати тісто на пельмені без яєць: рецепт

45 хв

Досить купувати магазинні пельмені, гайда готувати їх власноруч! Так, ми знаємо, що не всі господині готують вдома пельмені. Це затратно по часу, та й не всі знають хороший рецепт тіста. Ми підготували для вас рецепт тонкого та еластичного тіста на воді, без яєць, для домашніх пельменів. Готуйте разом із Смачно 24!

Це тісто ідеально підійде для приготування пельменів та вареників. Чим довше тісто відпочиватиме в прохолодному місці, тим кращим і еластичнішим воно буде. 

Інгредієнти

для пельменів

Рецепт приготування

1

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Підготуйте робочу поверхню для замішування тіста та сформуйте у гірці з борошна невеличку ямку. 

2

Підігрійте воду, щоб вона була кімнатної температури. Розчиніть у теплій воді сіль та влийте воду в борошно. Починайте замішувати тісто, обережно підгортаючи борошно до середини. Добре вимішайте тісто до однорідної консистенції та залиште постояти в прохолодному місці на 30 хвилин. 

3

Тісто готове до розкачування. Смачного!

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