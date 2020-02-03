Досить купувати магазинні пельмені, гайда готувати їх власноруч! Так, ми знаємо, що не всі господині готують вдома пельмені. Це затратно по часу, та й не всі знають хороший рецепт тіста. Ми підготували для вас рецепт тонкого та еластичного тіста на воді, без яєць, для домашніх пельменів. Готуйте разом із Смачно 24!

Це тісто ідеально підійде для приготування пельменів та вареників. Чим довше тісто відпочиватиме в прохолодному місці, тим кращим і еластичнішим воно буде.