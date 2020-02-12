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Як приготувати яйце пашот: покрокова інструкція

7 хв

1 порція

142 ккал

Рецепт приготування яйця пашот/Смачно24

Мрієте спробувати приготувати яйце пашот та не знаєте, як саме? Ми підготували для вас покрокову інструкцію приготування. Гайда готувати разом із Смачно 24.

Інгредієнти

для яйця пашот

Рецепт приготування

1

Яйце обережно вибийте в склянку.

2

В каструлю налийте воду, додайте оцет та сіль. Доведіть до кипіння та зменште газ, щоб не утворювались бульбашки.

3

Активно помішуйте вінчиком, щоб в центрі каструлі утворилась воронка. 

Робимо воронку в каструлі для приготування яйця пашот

4

Обережно вилийте яйце в центр воронки та варіть 3-4 хвилини.

Виливаємо сире яйце

5

Дістаньте яйце лопаткою або шумівкою. Смачного!

Дістаємо готове яйце

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