Як приготувати яйце пашот: покрокова інструкція
7 хв
1 порція
142 ккал
Рецепт приготування яйця пашот/Смачно24
Мрієте спробувати приготувати яйце пашот та не знаєте, як саме? Ми підготували для вас покрокову інструкцію приготування. Гайда готувати разом із Смачно 24.
Рецепт приготування
1
Яйце обережно вибийте в склянку.
2
В каструлю налийте воду, додайте оцет та сіль. Доведіть до кипіння та зменште газ, щоб не утворювались бульбашки.
3
Активно помішуйте вінчиком, щоб в центрі каструлі утворилась воронка.
Робимо воронку в каструлі для приготування яйця пашот
4
Обережно вилийте яйце в центр воронки та варіть 3-4 хвилини.
Виливаємо сире яйце
5
Дістаньте яйце лопаткою або шумівкою. Смачного!
Дістаємо готове яйце
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